Burgemeester Aboutaleb van Rotterdam komt met 'grote' uitspraak over Feyenoord: 'Ja, dat is nogal wat'

Ahmed Aboutaleb heeft enkel positieve woorden over voor Feyenoord. De burgemeester van Rotterdam erkent dat de ploeg van trainer Arne Slot zijn stad op de kaart heeft gezet. Feyenoord reikte in het afgelopen seizoen tot de finale van de UEFA Conference League en kroonde zich zondagavond voor de eerste keer sinds 2017 tot kampioen van Nederland. Aboutaleb vertelde bovendien dat hij binnenkort een kopje koffie gaat drinken met John de Wolf.

De burgemeester verscheen na afloop van de huldiging op de Coolsingel voor de camera van ESPN en was bijzonder tevreden over hoe de festiviteiten zijn verlopen. “Ik heb de verantwoordelijkheid voor zo’n 100.000 mensen buiten. Dat is een fantastisch gevoel. Ik krijg alleen maar hele mooie berichten binnen van de politie.” Op dat moment zag Aboutaleb beelden voorbijkomen van Orkun Kökçü. De aanvoerder oogstte vorige week al lof door na afloop van het duel met Excelsior tijd te nemen voor zieke supporters en deed dat na de huldiging opnieuw. “Ik vind dat Kökçü dat fantastisch doet. Fascinerend. Het is een sociaal mens.”

Artikel gaat verder onder video

Volgens Aboutaleb geldt dat voor de hele ploeg. “Ja, deze ploeg heeft denk ik een heel bijzonder sociaal karakter. Het heeft ook een rauw randje, dat kennen we natuurlijk van onze club. Maar tegelijkertijd staat Feyenoord voor de identiteit van deze stad. Ik heb ontdekt dat sinds ik hier burgemeester ben dat Feyenoord waarschijnlijk meer identiteit heeft gegeven aan de stad Rotterdam dan de Maas.” Die woorden zorgden voor een verbaasde blik bij presentator Pascal Kamperman. Aboutaleb erkende dat zijn uitspraak er niet zomaar eentje is. “Ja, dat is nogal wat. Het is een grote uitspraak. Maar veel Feyenoorders identificeren zich ongelooflijk met Feyenoord, waar ze ook zijn ter wereld. Ik wandelde gisteren voor de wedstrijd door het centrum van de stad. Werkelijk mensen vanuit alle hoeken en gaten van Nederland die hier een hotel hadden gereserveerd om de wedstrijd én de huldiging bij te wonen. Dan moet je een hart hebben voor deze club.”

De passie en liefde die Feyenoord-supporters hebben voor hun club zorgden er dit seizoen regelmatig voor dat ze in een negatief daglicht kwamen te staan. Aboutaleb wilde daar echter niet al te lang bij stilstaan. “Als je je als burgemeester leidt door angst, dan kun je beter iets anders doen. Je moet je laten leiden door ambitie en een positieve spirit in de stad. We hebben een rauwe rand, maar het is ook niet meer dan een rand. Gisteren hebben we hier een korte charge uitgevoerd en dan stuur je wat mensen met een nat pak naar huis, maar over het algemeen was het gewoon een mooi feest. Veel mensen hebben ervan genoten.”

Kopje koffie

De burgemeester begon zelf nog even over de woorden van assistent-trainer De Wolf tijdens De Klassieker tegen Ajax in de halve finale van de KNVB Beker. Na het incident met Davy Klaassen betrad De Wolf het veld van De Kuip en richtte hij zich tot het publiek. “Gebruik je verstand godverdomme”, riep hij. “Ik vond het zo’n mooie uitspraak van John de Wolf, die gewoon tegen ons allemaal zei dat we onze hersenen moeten gebruiken. Ik heb net ook met De Wolf afgesproken dat wij in de komende weken een kop koffie gaan drinken met elkaar om te kijken hoe wij elkaar kunnen aanvullen om die rauwe rand zo klein mogelijk te houden de komende periode”, aldus Aboutaleb.