Busquets neemt afscheid bij FC Barcelona: Marca noemt 'cruciale factor' voor volgende werkgever

FC Barcelona kan zich komend weekeinde voor het eerst sinds 2019 kronen tot kampioen van Spanje, maar in aanloop naar het mogelijke kampioensduel met Espanyol gaat het vooral over Sergio Busquets. Barça-trainer Xavi Hernández had gehoopt dat de middenvelder nog minimaal één seizoen in Spanje zou blijven voetballen, maar hij hakte eerder deze week de knoop definitief door en maakte woensdagmorgen bekend na dit seizoen te vertrekken. Waar ligt zijn toekomst? Het antwoord op die vraag ligt naar verluidt grotendeels in handen van Lionel Messi.

Busquets is bij FC Barcelona in het bezit van een aflopend contract. Hoewel de routinier in de voorbije jaren regelmatig is bekritiseerd, is hij ook dit seizoen niet uit de basiself van FC Barcelona weg te denken. Busquets is nog altijd van onschatbare waarde voor zijn elftal, wat onlangs maar weer eens bleek op bezoek bij Rayo Vallecano. Zonder de aanvoerder ging FC Barcelona met 2-1 onderuit. Xavi had Busquets graag ook volgend seizoen nog onder zijn hoede gehad, maar zijn oud-teamgenoot heeft dus besloten na dit seizoen een punt te zetten achter zijn loopbaan in het Spotify Camp Nou.

Daardoor is een weerzien tussen Busquets en Messi bij FC Barcelona uitgesloten. Messi vertrok in de zomer van 2021 naar Paris Saint-Germain, maar wordt inmiddels nadrukkelijk in verband gebracht met een terugkeer naar FC Barcelona. De Argentijn heeft echter ook een aanbieding van Al Hilal uit Saoedi-Arabië op zak. Dat geldt ook voor Busquets. De middenvelder ziet een overstap naar het Midden-Oosten wel zitten, maar wacht af wat Messi van plan is. Dat meldt Marca althans. Volgens de Spaanse sportkrant speelt de beslissing van Messi een ‘cruciale factor' in de toekomstplannen van Busquets, die naar verluidt graag nog een keer samen wil spelen met de Argentijn.

Mocht Messi de aanbieding van Al Hilal - waar hij vierhonderd miljoen euro per jaar aan salaris kan opstrijken - accepteren, dan verkast Busquets naar verluidt ook naar Saoedi-Arabië. De huidige aanvoerder van FC Barcelona heeft eveneens een voorstel vanuit de zandbak op zak. Marca meldt op basis van bronnen dat de advocaten van Busquets onlangs in Saoedi-Arabië zijn geweest om te onderhandelen over een mogelijke transfer. De routinier is in een eerder stadium ook in verband gebracht met Inter Miami, evenals Messi. Mocht een terugkeer naar FC Barcelona niet mogelijk zijn voor de Argentijn en ziet hij het niet zitten om in Saoedi-Arabië aan de slag te gaan, dan kunnen de Verenigde Staten nog een optie zijn. Oók voor Busquets.

Gerucht klopt niet

Dinsdag pakte het Franse persbureau AFP uit met het nieuws dat Messi de knoop over zijn toekomst had doorgehakt en dat hij PSG na dit seizoen zou verruilen voor Al Hilal. Maar dat werd niet veel later tegengesproken door Jorge Messi, de vader van de Argentijnse voetballer. Messi speelt met zijn huidige werkgever nog vier wedstrijden in de strijd om de titel in Frankrijk en neemt pas daarna een beslissing over zijn toekomst.