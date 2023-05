Cambuur neemt afscheid van Eredivisie: FC Utrecht geeft Leeuwarders laatste zetje

Cambuur doet na twee seizoenen in de Eredivisie een stapje terug naar de Keuken Kampioen Divisie. De hekkensluiter verloor zaterdagavond in eigen stadion met 0-3 van FC Utrecht en kan zich niet meer veilig spelen. Utrecht is daarme zo goed als zeker van deelname aan de play-offs voor Europees voetbal.

Cambuur wist voor de wedstrijd al dat het moest winnen om nog een minimale kans te hebben op lijfsbehoud. De ploeg van trainer Sjors Ultee probeerde de eigen fans nog wat te vermaken, maar slaagde daar niet in. Utrecht speelde ook niet bepaald denderend, maar zocht wel steeds fanatieker de weg naar het doel van Robbin Ruiter. Dat resulteerde in een grote kans voor ex-Cambuur-speler Sander van de Streek. Zijn inzet werd van de lijn gehaald door Sai van Wermeskerken.

In de slotfase van de eerste helft sloegen de bezoekers uit De Domstad alsnog hard toe. In de 37e minuut had Van de Streek namelijk alsnog zijn doelpunt te maken. Hij schatte een uitstekende voorzet van Othman Boussaid op waarde en knikte de bal fraai in de verre hoek: 0-1. Daarna viel ook meteen de 0-2 voor de gasten. Een hoge bal werd totaal verkeerd ingeschat door de defensie van Cambuur. Anastasios Douvikas toonde zich een echte spits en kopte slim raak.

De tweede helft was amper begonnen of Utrecht had alweer twee goede mogelijkheiden gehad. Ruiter had veel moeite met een schuiver van Jens Toornstra en zag hoe Douvikas van dichtbij net niet binnen kon glijden. De 0-3 liet toch niet lang op zich wachten. Ruiter kreeg een dramatische terugspeelbal van Van Wermeskerken en kon niet goed controleren. Hij gleed Van de Streek vervolgens onderuit en de bal ging op de stip. Dat buitenkansje werd uitgepakt door topschutter Douvikas.

Daarna werd er door beide trainers volop gewisseld en probeerde Cambuur nog iets van een eretreffer te forceren. De gasten uit Utrecht vonden dat prima en speelde de wedstrijd gecontroleerd uit. Mike van der Hoorn kreeg nog een goede kans om het kwartet aan Utrechtse treffers compleet te maken. Hij schoot van dichtbij over. Aan de overkant kreeg Vasilios Barkas niks meer te doen en dus kon Cambuur de trouwe aanhang ook niet voorzien van een momentje van succes.



Man of the Match: Anastasios Douvikas