Cillessen verscheen niet voor de camera's: 'Dus ik dacht: dan heeft het nu geen zin om iets te zeggen'

Jasper Cillessen heeft tekst en uitleg gegeven over het waarom hij afgelopen weekend na zijn blunder tegen sc Heerenveen niet voor de camera’s verscheen. Na zijn dramatische optreden tegen Vitesse deed hij dat nog wel, maar vielen de woorden ook niet overal in goede aarde. Dus koos hij ditmaal voor een andere strategie: een aantal dagen na het moment pas reageren.

In gesprek met Voetbal International keek Cillessen daags voor het treffen met FC Twente alsnog terug op het afgelopen weekend, waarin hij blunderde en wat NEC de zege kostte tegen sc Heerenveen. “Je moet het voor jezelf een plek kunnen geven voordat je iets kan zeggen. Na Vitesse heb ik iets gezegd en dat werd door sommige mensen ook weer niet goed opgepakt, dus ik dacht: dan heeft het nu geen zin om iets te zeggen. Ik hield even m’n mond”, blikt de goalie terug over het niet voor de camera’s verschijnen.

“Ik zag dat we wat onder druk stonden en ik dacht: die bal gaat naast. Helaas stuitert de bal net binnen. Dan wil je het liefst door de grond zakken”, aldus Cillessen. “Ik keepte verder een lekkere wedstrijd. Dat is ook het leven van een keeper. Je kan tien reddingen verrichten, maar bij één fout ben je de schlemiel. Dat weet je.”

Na zijn volgende fout stond Cillessen op zijn vrije maandag gewoon op het trainingsveld om zijn hoofd leeg te maken. “Ik ben ervan overtuigd dat ik er sterker uitkom. Dat is me tot nu toe altijd gelukt”, hield Cillessen vertrouwen. Dat ondanks zijn blunders de laatste weken. “Ik heb betere weken gehad, laat ik het daarop houden. Het is vervelend wat er is gebeurd, maar je moet door. Ik heb de knop omgezet. Ik ga er nu ook verder niet meer op in, daar heb ik geen zin in. Ik wil vooruitkijken.”