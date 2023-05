Cocu trakteert spelers van Vitesse op donderspeech: 'De houding sloeg even door'

Phillip Cocu heeft de spelers van Vitesse voor de wedstrijd tegen FC Groningen getrakteerd op een donderspeech. De trainer was niet te spreken over de houding van zijn groep en maakte dat op het trainingsveld behoorlijk duidelijk. Vitesse is immers nog niet helemaal zeker van handhaving.

Vitesse kent een moeizaam seizoen, maar blijft voor 99% zeker gewoon actief in de Eredivisie. "Maar dat is geen aanleiding om rustig aan te doen", vertelde Cocu in gesprek met De Gelderlander. "Dat heb ik ook duidelijk gemaakt. We kunnen door de resultaten van vorige week ontspannen toeleven naar FC Groningen. Maar de houding van de groep sloeg even door. We moeten gas blijven geven. Het seizoen duurt nog negen dagen, dan zijn we klaar. Maar die negen dagen gaan we wel serieus aanpakken."

Cocu kan zich aanstaande zondag (14.30 uur) met zijn ploeg verzekeren van nog een jaar op het hoogste niveau. Degradant FC Groningen komt op bezoek in het GelreDome. "Ik vind dit gewoon een heel belangrijke wedstrijd. Ik wil op gepaste wijze afscheid nemen van onze supporters. Die hebben dit seizoen genoeg meegemaakt", was Cocu stellig. De ex-trainer van onder meer PSV en Derby County doelde daarmee op de recente onrust bij Vitesse. De club dreigde zelfs even zijn proflicentie kwijt te raken.

Vitesse heeft zondag nog een puntje nodig om zich officieel veilige te spelen. De manschappen van Cocu bezetten twee wedstrijden voor het einde de dertiende plek met zes punten meer dan nummer zestien FC Emmen. Die club moet virtueel deelnemen aan de nacompetitie. FC Volendam (33 punten) en Excelsior (29 punten) staan ook nog in de gevarenzone, maar staan er momenteel beter voor dan Emmen (28 punten). Vitesse sluit de competitie volgende week zondag af met een bezoekje aan kampioen Feyenoord.