Danny Blind gaat in op 'Ajax-belangstelling' voor zoon Daley en vertelt over Spanje en België

Danny Blind weet niks van de mogelijke interesse van Ajax voor zijn zoon Daley Blind. De verdediger bleef zaterdag bij Bayern München tegen Schalke 04 voor de negende keer op rij op de bank. Zodoende is zijn toekomst onderwerp van gesprek, maar een terugkeer naar Amsterdam lijkt er voorlopig niet in te zitten.

Daley Blind werd vrijdag door De Telegraaf ineens in verband gebracht met een snelle rentree bij Ajax. Klaas-Jan Huntelaar zou zijn oud-ploeggenoot hebben gepolst voor een terugkeer naar de Johan Cruijff ArenA. "Daar was bij ons ook verbazing over", aldus een lachende Danny Blind bij Ziggo Sport. "Het zou mooi zijn als het idee er überhaupt zou zijn. Maar er is bij ons 0,0 over bekend. Er is niks van waar."

Artikel gaat verder onder video

Presentator Bas van Veenendaal vroeg daarna door en opperde of Blind open zou staan voor een derde avontuur in Amsterdam. "Altijd, hij is een Ajacied. Daley is ooit vanuit Manchester United teruggekomen om het bij Ajax af te maken. Dus hij staat er altijd voor open. Maar het is op dit moment niet zo", was het duidelijke antwoord van vader Danny, die zijn zoon ook gelinkt zag worden aan een stap naar Spanje en België.

"Dat was in de winter ook al zo. Mijn bezoekje aan Antwerpen had daar niks mee van doen. Ik ken Marc Overmars goed, het stond al op de planning om een keer die kant op te gaan", vertelde Danny Blind over zijn bezoekje aan de club van trainer Mark van Bommel. Ook wat betreft Spaanse belangstelling speelt er nu niks rond Daley Blind. "Op dit moment is het rustig. We gaan de komende weken afwachten, dan zien we wel wat er gaat gebeuren."