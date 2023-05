De Jong steekt loftrompet over ploeggenoot en is niet bezig met 'jacht op Simons'

Luuk de Jong is lovend over het spel van zijn ploeggenoot Joey Veerman. De middenvelder is inmiddels onomstreden in het Philips Stadion en is ook nadrukkelijk in beeld bij het Nederlands elftal. De Jong verwacht dat er snel ook individiuele prijzen gaan volgen voor de geboren Volendammer.

De Jong werd in navolging van teamgenoot Xavi Simons voor Voetbal International uitgeroepen tot 'Speler van de Maand'. Van dat medium kreeg hij de vraag wie de volgende PSV'er in het rijtje wordt. "Joey Veerman verdient dat ook wel een keertje. Hij is goed bezig de laatste tijd. Als Joey dit vol weet te houden, zou het zomaar een keertje kunnen. En dan gaat hij absoluut het liedje 'Engelbewaarder' weer zingen", vertelde een lachende De Jong in gesprek met VI.

Artikel gaat verder onder video

Inmiddels staat De Jong in de competitie op twaalf doelpunten. Simons heeft er al vijftien gemaakt en dus lijkt spits De Jong niet de topscorer te worden. "Ik heb er niet zoveel moeite mee als een teamgenoot die titel pakt. Ik kan me herinneren dat ik een seizoen met Memphis Depay moest strijden om topscorer te worden. Toen had hij er uiteindelijk 22 en ik 20. Eerlijk gezegd ben ik daar nooit echt mee bezig geweest. Als er dan iemand anders moet winnen, dan maar een teamgenoot."

PSV speelt de komende weken nog vier wedstrijden en De Jong richt zijn pijlen op de tweede plek en dus voorronde Champions League. "De laatste tijd heb ik een goed gevoel. We hebben een moeilijke fase gehad en staan acht punten achter de nummer een. Dat is niet waar we hadden willen staan. Maar de laatste periode zijn we goed bezig. We hebben de beker gewonnen met een goede reeks wedstrijden. Nu moeten we zorgen dat we de tweede plek veiligstellen."