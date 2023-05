De titelstrijd in Duitsland wordt beslist; wedstrijd van 200 miljoen staat op het programma

Aan het begin van iedere dag brengt FCUpdate.nl zijn eigen spoorboekje. Met een handig overzicht brengen we in kaart wat het nieuws van de dag gaat worden, welke specials er online komen, welke duels er op het programma staan en wat voor voetbal op tv komt. Dit is wat je allemaal kunt verwachten op zaterdag 27 mei.

Nieuws

Ontknoping van de Bundesliga staat op het programma

Al jaren is het niet zo spannend geweest in Duitsland op de laatste speeldag. Op het moment staat koploper Borussia Dortmund twee punten voor op regerend kampioen Bayern München. De huidige nummer één speelt in eigen huis tegen FSV Mainz 05 en Der Rekordmeister moet op bezoek bij FC Köln. Gaat Donyell Malen er met de titel vandoor of kunnen de Nederlanders Matthijs de Ligt, Daley Blind en Ryan Gravenberch nog stunten?





Specials

Transferweekje (12.00 uur)

Het seizoen zit er bijna op en dat betekent dat veel clubs met een schuin oog al kijken naar het volgende voetbaljaar. In onze special 'Transferweekje' kijkt FCUpdate.nl naar de meest aannemelijke, terugkerende geruchten en verhalen van de afgelopen zeven dagen uit binnen- en buitenland.

Artikel gaat verder onder video

Wedstrijden

FC Köln – Bayern München (15.30 uur)

Zoals gezegd volgt er een ware ontknoping in de Bundesliga op zaterdag. Door het 3-1 verlies van Bayern München tegen RB Leipzig lijkt erop dat Der Rekordmeister dit jaar voor het eerst in tien jaar geen kampioen van Duitsland wordt. Het resultaat van eerder dit jaar tegen FC Köln biedt geen goede hoop voor de ploeg van De Ligt, Blind, Gravenberch en oud-Ajacied Noussair Mazraoui. In januari werd het namelijk 1-1 in de Allianz Arena. FC Köln staat op dit moment tiende in de Bundesliga en kan vrijuit voetballen tegen de recordkampioen.

Borussia Dortmund – FSV Mainz 05 (15.30 uur)

Voor Borussia Dortmund kan het zaterdag een historische dag worden, want voor het eerst sinds 2012 kan het weer kampioen van Duitsland worden. De ploeg van Donyell Malen en ex-Ajacied Sébastien Haller profiteerde vorige week van het puntenverlies van Bayern München door met 0-3 te winnen van FC Augsburg. De ploeg treft ook nog eens een Mainz dat al vier wedstrijden op rij heeft verloren. De laatste overwinning dateert van 22 april, uitgerekend tegen Bayern. Die 05er zijn al een tijdje uitgespeeld en kunnen ook vrijuit voetballen tegen Dortmund. Het belooft een spannende dag te worden.

Willem II – VVV-Venlo (16.30 uur)

De return in de nacompetitie voor promotie/degradatie tussen Willem II en VVV-Venlo staat op het programma. In Venlo werd het afgelopen dinsdag een spektakelstuk, want binnen 36 minuten kwamen de Tilburgers op 0-2 voorsprong, maar voor de rust stond het door twee goals van Sven Braken alweer gelijk. In de tweede helft kon VVV via Nick Venema de 3-2 aanteken en gaan de Venlonaren met een overwinning op zak naar Tilburg. De play-offs zorgen altijd voor spektakel, dus de wedstrijd is nog zeker geen uitgemaakte zaak.

Conventry City – Luton Town (17.45 uur)

‘De wedstrijd van tweehonderd miljoen pond’ staat weer op het programma in Engeland. Het Coventry City van Gustavo Hamer neemt het in de finale van de play-offs op tegen het stuntende Luton Town. In het seizoen 2017-2018 speelde die ploeg nog in de League Two, het vierde niveau van Engeland. Vijf jaar later kan het op Wembley een Premier League-ticket bemachtigen. Dan moet het wel winnen van voormalig speler van onder meer Feyenoord, FC Dordrecht en PEC Zwolle. De Nederlander speelt een goed seizoen in de Championship en is belangrijk met negen goals en tien assists. In de vorige ontmoeting in de competitie werd het 1-1, dus spanning gegarandeerd.

MVV Maastricht – NAC Breda (20.00 uur)

Ook in Maastricht staat er een return op het programma voor de strijd om een ticket naar de Eredivisie. In de heenwedstrijd in Breda won NAC met 1-0 door een benutte strafschop van Odysseus Velanas. Het was niet zo’n groot spektakelstuk als in de wedstrijd tussen VVV en Willem II, maar wat niet is kan nog komen. Vaak is de terugwedstrijd veel spectaculairder en dat zal in het onderste puntje van Limburg wel niet anders zijn. Als de door veel Eredivisieclubs begeerde Ruben van Bommel het op zijn heupen krijgt, kan het nog een zware avond worden voor NAC.

Wedstrijden op tv

13.30 uur: Celtic – Aberdeen, Ziggo Sport Voetbal – live verslag van deze wedstrijd in de Scottish Premiership

13.30 uur: VfL Osnabrück – Borussia Dortmund II, NDR – live verslag van deze wedstrijd in de 3. Bundesliga

14.25 uur: Juventus (V) – AS Roma (V), Viaplay – live verslag van deze wedstrijd in de Vrouwen Serie A

15.00 uur: Salernitana – Udinese, Ziggo Sport – live verslag van deze wedstrijd in de Serie A

15.00 uur: Spezia – Torino, Ziggo Sport – live verslag van deze wedstrijd in de Serie A

15.25 uur: Reading (V) – Chelsea (V), Viaplay – live verslag van deze wedstrijd in de Women’s FA Cup

15.30 uur: FC Köln – Bayern München, Viaplay – live verslag van deze wedstrijd in de Bundesliga

15.30 uur: Union Berlin – Werder Bremen, Viaplay – live verslag van deze wedstrijd in de Bundesliga

15.30 uur: Borussia Dortmund – FSV Mainz 05, Viaplay – live verslag van deze wedstrijd in de Bundesliga

15.30 uur: Borussia Mönchengladbach – FC Augsburg, Viaplay – live verslag van deze wedstrijd in de Bundesliga

15.30 uur: Eintracht Frankfurt – SC Freiburg, Viaplay – live verslag van deze wedstrijd in de Bundesliga

15.30 uur: RB Leipzig – Schalke 04, Viaplay – live verslag van deze wedstrijd in de Bundesliga

15.30 uur: VfB Stuttgart – TSG 1899 Hoffenheim, Viaplay – live verslag van deze wedstrijd in de Bundesliga

15.30 uur: VfL Bochum – Bayer 04 Leverkusen, Viaplay – live verslag van deze wedstrijd in de Bundesliga

15.30 uur: VfL Wolfsburg – Hertha BSC, Viaplay – live verslag van deze wedstrijd in de Bundesliga

16.30 uur: Willem II – VVV-Venlo, ESPN – live verslag van deze wedstrijd in de play-offs voor promotie naar de Eredivisie

17.45 uur: Coventry City – Luton Town, Viaplay – live verslag van deze wedstrijd om promotie naar de Premier League

19.00 uur: F.C. Porto – Vitoria SC, Ziggo Sport Docu – live verslag van deze wedstrijd in de Primeira Liga

19.00 uur: Sevilla FC – Real Madrid, Ziggo Sport – live verslag van deze wedstrijd in de LaLiga

19.00 uur: SL Benfica – CD Santa Clara, Ziggo Sport Voetbal – live verslag van deze wedstrijd in de Primeira Liga

20.00 uur: MVV Maastricht – NAC Breda, ESPN – live verslag van deze wedstrijd in de play-offs voor promotie naar de Eredivisie

20.45 uur: Internazionale – Atalanta Bergamo, Ziggo Sport Voetbal – live verslag van deze wedstrijd in de Serie A

21.00 uur: RC Strasbourg – Paris Saint-Germain, Ziggo Sport – live verslag van deze wedstrijd in de LaLiga