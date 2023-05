Derksen haalt genadeloos uit: ‘Dan zit die arrogante Van Hooijdonk 's avonds bij Studio Voetbal…'

De Telegraaf pakte afgelopen zondag uit met het bericht dat de positie van hoofdtrainer Ruud van Nistelrooij bij PSV wankel is. Jeroen Kapteijns van het dagblad meldde dat meerdere dragende spelers van de Eindhovense club intern hebben geklaagd over de werkwijze van Van Nistelrooij. Pierre van Hooijdonk nam de berichtgeving van Kapteijns diezelfde avond bij Studio Voetbal met een korrel zout, hetgeen tot grote ergernis van Johan Derksen heeft geleid.

"Dan zit die arrogante Van Hooijdonk 's avonds bij Studio Voetbal. 'Ha-ha, het is staat in De Telegraaf, hè.' Zo van: het oude liedje, een sensatiekrant en zo... Nou, De Telegraaf is op momenteel qua nieuwsgaring en columnisten een uitstekende krant”, briest Derksen dinsdagavond in Vandaag Inside.

Het verbaasde Derksen dat PSV-watcher Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad, dat net als het Algemeen Dagblad onder De Persgroep valt, het nieuws over de wankele positie van Van Nistelrooij niet als eerste bracht. “Bij het Algemeen Dagblad lagen ze te slapen. Daar hebben ze niks. Die krijgen dan op hun klote. Er moet een verhaal in Eindhoven gemaakt worden. En dat verhaal wordt dan gemaakt door de PSV-watcher, Rik Elfrink, die daar namens het Eindhovens Dagblad iedere dag zit."

“Maar Elfrink is zoveel supporter, als die wat opvangt dan schrijft hij het niet”, vervolgt Derksen. “Die moet dan een dag na een krant uit Amsterdam, terwijl hij er bovenop zou moeten zitten, melden dat eigenlijk alles wat in De Telegraaf stond juist was. Een Amsterdamse krant komt daar een dag langs en heeft het verhaal, terwijl Elfrink daar iedere dag over de vloer komt en het niet weet... Die moet het geweten hebben. Het is echt niet te geloven hoor! Luie en clubgebonden journalisten die niet de gebeurtenissen rondom een club naar buiten brengen."