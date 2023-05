Dirk Kuyt in relatiecrisis: 'Heb je daar dan je huwelijk voor weggegooid...'

Dirk Kuyt (42) heeft te maken met een tegenslag in zijn persoonlijke leven. Volgens Juicechannel is er sprake van een crisis in zijn relatie met Kate Ruinemans (32).

Kuyt brak twee jaar geleden met zijn vrouw Gertrude van Vuuren. Hij was 22 jaar (waarvan 17 jaar getrouwd) samen met Van Vuuren, met wie hij vier kinderen heeft. Hij vond nieuw liefdesgeluk bij Kate Ruinemans, maar de liefde zou 'niet meer zijn wat het geweest is'.

Vorig jaar werd bekend dat Kuyt en Ruinemans samenwonen in een villa van de oud-voetballer in Noordwijk. Ondertussen bereikte Kuyt overeenstemming met Van Vuuren over de afwikkeling van hun scheiding. Juicechannel trekt een harde conclusie bij de berichtgeving: 'Heb je daar dan zeventien jaar huwelijk voor weggegooid...'