Dit is dé oplossing tegen de supportersproblemen in de stadions

Een unieke vingerafdruk voor toeschouwers als toegangsbewijs bij voetbalwedstrijden kan dé oplossing zijn voor alle problematiek in de stadions. Op die manier is te achterhalen of mensen daadwerkelijk het stadion in mogen komen of dat zij een stadionverbod hebben.

Dat idee komt uit de koker van Gerard van Hoeven, een specialist in communicatieapparatuur. Zijn voorstel is eenvoudig: een ticket wordt gekoppeld aan een supporter, die zijn of haar vingerafdruk moet laten scannen voor het stadion betreden mag worden. “Alleen hooligans met een stadionverbod komen er niet in omdat hun vingerafdruk staat gekoppeld met de politiedatabase”, vertelt de initiatiefnemer in de Leeuwarder Courant.

Artikel gaat verder onder video

Het toegangspoortje gaat alleen open als de scan positief is: zo kunnen mensen met een stadionverbod niet het stadion meer betreden. De techniek om het in te voeren is al voor handen, want smartphones werken vaak al met een vingerafdruk. Het zou slechts een kleine aanpassing vergen bij de toegangspoorten, maar volgens Van Hoeven kan dat relatief eenvoudig worden doorgevoerd.

Dat maakt dat de Nederlandse Politiebond en het Openbaar Ministerie enthousiast zijn over het idee. Het is een kwestie van geld dat geïnvesteerd moet worden, maar verder is het idee technisch goed haalbaar. Persoonsgebonden toegangskaarten kunnen tot uiterlijk een dag voor het duel nog worden omgezet naar iemand anders, maar ook diegene moet zijn of haar vingerafdruk dan laten scannen voor toegang.

Een pijnpunt kan de privacy nog worden, die op het spel komt te staan bij dit idee. Momenteel zijn vingerafdrukken gekoppeld aan personen alleen in handen van de overheid. Maar als er goed nagedacht kan worden over hoe de privacy te waarborgen is en er een serieuze pilot wordt gedraaid, dan lijkt het idee uitvoerbaar. Samen met bijvoorbeeld de eerdergenoemde digitale meldplicht zou dit een oplossing kunnen zijn voor de grote problemen in de stadions. In de VS wordt het systeem ook gebruikt bij onder meer American Football en het basketbal.