Doelpunt diep in blessuretijd maakt return tussen Emmen en NAC extra spannend

FC Emmen heeft in de halve finale van de play-offs dankzij een 1-2 overwinning op NAC Breda de eerste stap naar lijfsbehoud gezet. Van een ‘Avondje NAC’ was geenszins sprake, want de thuisploeg gaf lang niet thuis. Lorenzo Burnet en Ole Romeny leken met hun doelpunten voor een riante uitgangspositie te zorgen. Een toevalstreffer van Aimé Omgba in de slotfase zorgde er echter voor dat voor de return aan de Oude Meerdijk nog niets beslist is.

De thuisploeg trad in het Rat Verlegh Stadion aan zonder de Anselmo García MacNulty en Roy Kortsmit (beiden geschorst). Zij werden vervangen door de jongelingen Tijs Velthuis en Pepijn van de Merbel. Laatstgenoemde hield zijn doel in de openingsfase nog knap schoon door een schot van Jari Vlak fraai te keren. De keeper had echter geen antwoord op een droge knal van Lorenzo Burnet. De linksback bekroonde een soepele aanval met zijn eerste seizoenstreffer.

FC Emmen leek weinig spanning te ervaren en op slag van rust legde Oly Romeny de zwakte van Van de Merbel bloot. NAC Breda-trainer Peter Hyballa zei voorafgaand aan de wedstrijd nog dat zijn doelman moeite had met hoge voorzetten en precies dat werd de thuisploeg fataal bij de 0-2. Van de Merbel weifelde bij een vrije trap van Mark Diemers, waarna Romeny zijn ploeg naar een comfortabele voorsprong kopte.

De nummer zes van de Keuken Kampioen Divisie deed er in de tweede helft een klein schepje bovenop, maar dat was ruimschoots onvoldoende om FC Emmen van de wijs te brengen. Het karige aanvalsspel zonder overtuiging leverde tot diep in de blessuretijd niet de gewenste aansluitingstreffer op. Aimé Omgba scoorde echter met veel fortuin, waardoor er aanstaande zaterdag nog van alles mogelijk is in Emmen.