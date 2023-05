Een tijdje gelden lekte het nieuwe uit- en inloopshirt van Ajax al uit, maar vanaf morgen hangen ze dan toch ook echt in de winkels. Door de ramen van de fanshop was de eerste glimp van de tricots al op te vangen. Het uitshirt van de Amsterdammers is licht van kleur en zal zoals al eerder bekend was lichtblauwe en roze elementen in een geometrisch patroon gaan bevatten. Het inloopshirt is dan weer wit met een felblauw patroon.

We zaten er 1 dagje naast en we zien een ander shirt 🤔 mening? #OnsAjaxlive #Ajax pic.twitter.com/u3rZgh4vvN — OnsAjaxLive (@OnsAjaxLive) May 25, 2023