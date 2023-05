Driessen denkt dat Ajax er op vooruit gaat door vertrek Álvarez: 'Kan aan de bal heel weinig'

Valentijn Driessen zag Edson Álvarez zondagmiddag gigantisch door de mand vallen aan de kant van Ajax. De Mexicaanse middenvelder maakte een zeer slechte indruk in het uitduel tegen FC Twente, waardoor Driessen denkt dat de Amsterdammers niet eens zo rouwig hoeven te zijn om een vertrek van de middenvelder.

"Borussia Dortmund is bereid om heel veel te betalen voor hem (Edson Álvarez red.) en die willen hem dolgraag hebben", begint Driessen in een video van De Telegraaf. "Maar als je hem zo als vandaag ziet.... Dan zie je een speler die aan de bal gewoon heel weinig kan. En dan zeggen ze: hij heeft grinta en is een goed breekijzer. Dat zal allemaal wel, maar volgens mij begint het met goed voetballen en dat je comfortabel bent aan de bal."

"Ik kan mij heel goed voorstellen dat Ajax er mee op schiet dat Branco van den Boomen komt. Die brengt veel meer voetbal, dat heeft hij ook bij Toulouse in de topwedstrijden laten zien tegen RC Lens en Paris Saint-Germain. Ik denk dat Ajax wat dat betreft op die positie met Van den Boomen veel beter uit de voeten gaat komen in de opbouw als met Álvarez", is de voorspelling van Driessen.

De komst van Van den Boomen naar Ajax is in ieder geval zo goed als zeker. De middenvelder zal deze week gepresenteerd worden in Amsterdam, waar hij een contract tot medio 2027 zal gaan tekenen. Het is de eerste aanwinst van de nieuwe technisch directeur Sven Mislintat.

