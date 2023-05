Driessen en Verweij wijzen Ajax, Feyenoord en PSV op Weghorst: 'Met Berghuis zijn traptechniek...'

De komende weken moeten uitwijzen of Wout Weghorst ook volgend seizoen nog speler is van Manchester United. In Engeland gaat ervan uit dat de club van Erik ten Hag afscheid neemt van de Oranje-international, maar volgens diens zaakwaarnemer Simon Cziommer moet er nog een beslissing worden genomen. Valentijn Driessen en Mike Verweij zouden het wel weten als zij het voor het zeggen hadden bij Ajax, Feyenoord of PSV.

Manchester United zorgde in januari voor misschien wel de grootste verrassing op de transfermarkt. In de zoektocht naar een vervanger van de omstreden vertrokken Cristiano Ronaldo kwam de werkgever van Ten Hag uit bij Weghorst. De Oranje-international kon lang rekenen op een basisplaats bij Manchester United, maar moet inmiddels al een paar wedstrijden genoegen nemen met een rol als invaller. Verschillende Engelse media berichtten van de week dat The Red Devils na dit seizoen afscheid nemen van de spits, maar volgens zijn zaakwaarnemer zijn ze er nog niet uit.

Ondertussen wordt er druk gespeculeerd over de toekomst van Weghorst. Manchester United huurt de oud-speler van onder meer Heracles Almelo en AZ van Burnley, waar hij normaliter terugkeert. Maar of hij daar ook weer zijn wedstrijden gaat spelen, is dus nog de vraag. Driessen en Verweij zouden het niet gek vinden als een Nederlandse topclub in de tussentijd een lijntje uitslaat. PSV wordt gelinkt aan Sparta-aanvaller Tobias Lauritsen, maar Driessen is van mening dat de club dan beter voor Weghorst kan gaan.

“Als je een garantie op doelpunten wil, dan moet je Weghorst halen. Je hebt Luuk de Jong nog en ze willen dan Lauritsen. Ik weet niet wat er dan met De Jong gaat gebeuren, maar als je dan kiest voor een lange spits die kopsterk is en veel kan bewerkstelligen in de zestien, dan zou ik voor Weghorst gaan”, vertelt Driessen in de podcast Kick-off van De Telegraaf. “Hij was bij AZ al bijna topscorer van Nederland, is inmiddels wel gelouterd en vaste international geworden. Ik denk dat hij niet zou misstaan bij PSV.” Weghorst wordt ook naar voren geschoven als eventuele vervanger van Santiago Giménez, mocht de Mexicaan vertrekken bij Feyenoord. “Ik weet niet of hij zelf terug wil naar Nederland. Maar als Feyenoord en PSV de Champions League halen is het natuurlijk geweldig om daarin te verschijnen.”

“Het lijkt bij beter en uitdagender voor Weghorst - hij hoeft niet naar het geld te kijken - dan Burnley, Everton of een andere middenmoter in de Premier League”, stelt Driessen. Zijn collega Verweij ziet de huidige spits van Manchester United ook wel schitteren in de Johan Cruijff ArenA. Ajax schijnt zich in de zomer te willen versterken met een spits. De club heeft Brian Brobbey momenteel tot zijn beschikking, maar gaat afscheid nemen van Lorenzo Lucca. “Weghorst verdient inderdaad wat meer dan Lucca, maar hij heeft wel meer scorend vermogen dan Lucca. Ja, ik zou het altijd doen als die kans zich voordoet. Met Berghuis zijn traptechniek denk ik dat Weghorst er 35 maakt in Nederland.”