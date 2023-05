Driessen en Vink lijnrecht tegenover elkaar: 'We maken het spel kapot op deze manier'

Marciano Vink en Leo Driessen konden het woensdagavond niet eens worden over het gedrag van spelers. Driessen opperde grote veranderingen in de reglementen om wedstrijden zoals Ajax-PSV te voorkomen. Vink kon zich op zijn beurt voor een groot deel niet vinden in de woorden van zijn collega.

"Je moet het grijze gebied eruit halen", vertelde Driessen aan tafel bij Voetbalpraat van ESPN. "De ruimte die er in het voetbal is verkregen, kunnen we niet meer aan. Dat zie je op het veld, er is geen enkele acceptatie van verlies. De spelers maken daar misbruik van, het kan op deze manier niet verder gaan. Als je de regels echt zwart-wit maakt en geen millimeter ruimte overlaat voor discussie, dan kun je dat uitbannen. Dat zie je bij sporten als rugby en hockey. Dat is allemaal strak omlijnt."

"Ik snap wat je zegt, Leo. En ik ben het ook eens dat er meer rust moet komen richting de arbitrage", reageerde Vink op zijn tafelgenoot. "Maar we moeten de emotie er niet uit gaan halen. Alleen in Nederland praat je over 306 wedstrijden. Als je kijkt naar het aantal wedstrijden, dan zie je dit gedrag acht of negen keer", opperde Vink, die meteen reactie kreeg. "Dat zijn acht of negen wedstrijden teveel, de getallen doen er niet toe. Emotie kan ook een nette emotie zijn. We maken het spel kapot op deze manier."

"Hier hoor je duidelijk de voetballer Marciano ten opzichte van 'buitenstaander' Leo", mengde Sjors Blaauw zich kort in de discussie. Daarna was het snel weer de beurt aan Vink. "Leo, je bent te romantisch. Het gaat om winnen of verliezen. Ajax ging de wedstrijd in, gewapend met alles wat ze hadden. Voor een speler telt dan maar een ding en dat is winnen. Klaassen had wel geel moeten hebben, maar uit onmacht doet hij alles wat hij kan. Maar ageren richting de scheidsrechter mag van mij meteen geel zijn."