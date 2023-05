Driessen zag een kantelpunt in periode Van der Sar bij Ajax: ‘Toen moest hij het opeens alleen doen’

Het vertrek van Edwin van der Sar is onderwerp van gesprek. Hoewel de algemeen directeur al maanden onder vuur lag bij de achterban van Ajax, komt zijn afscheid toch een klein beetje als een verrassing. Ook voor Valentijn Driessen. De chef voetbal van De Telegraaf schoof dinsdagavond aan bij Vandaag Inside en vertelde dat het voor Van der Sar na het vertrek van Marc Overmars de verkeerde kant op ging.

Ajax boekte begin februari vorig jaar een ruime overwinning op Heracles Almelo, waarmee het verder afstand nam van PSV. De Ajax-supporters dachten met een lekker gevoel de nacht in te gaan, ware het niet dat ze werden verrast door een late mededeling van de club. De Amsterdammers maakten bekend dat Overmars met onmiddellijke ingang zou vertrekken als technisch directeur, nadat hij zich over een langere periode schuldig had gemaakt aan overschrijdend gedrag richting vrouwelijke collega’s.

Artikel gaat verder onder video

Nog geen anderhalf jaar later blijkt het vertrek van Overmars uit Amsterdam het begin van het einde te zijn geweest van een succesperiode van Ajax én voor Van der Sar. De algemeen directeur kondigde dinsdagmorgen zijn vertrek aan, na een dramatisch verlopen seizoen. “Het verraste me toch wel ja, want ik had gehoord dat hij het liefst had willen blijven zitten. Ondanks dat er aan zijn stoelpoten gezaagd werd en hij een hele hoop kritiek, terechte kritiek, over zich heen kreeg. Er staat natuurlijk ook bijna een miljoen euro tegenover, ieder jaar. Met bonus en alles erbij. Dat zijn geen bedragen waar je zomaar nee tegen zegt, ook Van der Sar niet”, zei Driessen.

Johan Derksen vermoedt dat Van der Sar ‘een klein duwtje’ richting de uitgang heeft gehad, maar Driessen durft daar geen uitspraken over te doen. Derksen denkt dat Van der Sar er goed aan doet om te vertrekken. “De ellende droop van zijn gezicht af. Die jongen is nooit happy geweest in die functie, want het was zijn ‘ding’ niet.” Driessen gaf aan dat het Van der Sar voor de wind ging toen hij in zijn eerste jaren werd geassisteerd in zijn functie, maar nadat hij op eigen benen kwam te staan het helemaal uit de hand liep. “Johan zei net wel terecht dat toen hij werd geassisteerd, het goed ging. Totdat hij opeens op eigen benen kwam te staan na het vertrek van Overmars. Toen moest hij opeens alles alleen doen”, zag de chef voetbal van De Telegraaf.