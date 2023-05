Droomseizoen van Napoli dreigt zeer vervelend staartje te krijgen

Napoli kroonde zich bijna een maand geleden al tot kampioen van Italië. Het was de eerste landstitel sinds 1990 en die maakte vanzelfsprekend veel los bij de club en zijn aanhang. Napoli wil komend seizoen graag doorpakken, maar het is momenteel de vraag of succestrainer Luciano Spalletti dan nog aan het roer staat. De oefenmeester overweegt om na afloop van dit seizoen te vertrekken bij de landskampioen.

Napoli is ongetwijfeld de grootste revelatie van dit seizoen. De formatie van Spalletti werd weliswaar in de kwartfinale van de Champions League uitgeschakeld door AC Milan, maar maakte vooral voor de winterstop veel indruk in het miljardenbal. Napoli stuurde Liverpool met een ruime nederlaag naar huis en was in de Johan Cruijff ArenA met 6-1 te sterk voor Ajax. De Napolitanen zagen afgelopen zomer onder anderen Dries Mertens, Lorenzo Insigne en Kalidou Koulibaly vertrekken, maar Spalletti was er desondanks in geslaagd een ijzersterk elftal op de mat te krijgen.

De voorbije maanden was het niet meer de vraag óf, maar wanneer Napoli de landstitel zou pakken. In de thuiswedstrijd tegen Salernitana op 30 april ging het weliswaar nog mis, maar een paar dagen later kon het feest door een gelijkspel bij Udinese alsnog losbarsten. Tijdens de festiviteiten riepen verschillende Napoli-spelers dat ze nu voor de Champions League-winst willen gaan. Maar het is dus onzeker of de succestrainer werkzaam blijft in Napels. Volgens Fabrizio Romano overweegt Spalletti serieus om Napoli na dit seizoen te verlaten. Het zou een ‘concrete mogelijkheid’ zijn. Niet in de laatste plaats omdat de club al een lijstje met potentiële opvolgers klaar heeft liggen.

Als we Gianluca Di Marzio moeten geloven staan Vincenzo Italiano, Gian Piero Gasperini, Thiago Motta, Rafael Benitez, Antonio Conte, Julian Nagelsmann én Marcelo Gallardo op dat lijstje. “De beslissing is genomen, we wachten nog even om die te communiceren”, zei Spalletti zondag na afloop van de ontmoeting tussen Napoli en Internazionale. Daarmee houdt de oefenmeester de achterban van Napoli dus nog even in spanning. Spalletti werd in juli 2021 aangesteld als hoofdtrainer. Na een derde plek in zijn eerste seizoen loodste hij de club onlangs dus naar de eerste landstitel sinds 1990. Op het kampioenschap van Napoli valt niks af te dingen. De voorsprong op nummer twee Juventus is met nog twee speelronden te gaan liefst zeventien punten.

Sterspelers ook op weg naar de uitgang?

Spalletti is overigens naar alle waarschijnlijkheid niet de enige belangrijke pion die Napoli na dit seizoen gaat verlaten. De prestaties van de club zijn uiteraard niet onopgemerkt gebleven. Verschillende sleutelspelers worden in verband gebracht met een toptransfer. Zo zou spits Viktor Osimhen zich in de kijker van vrijwel de gehele Europese top hebben gespeeld, terwijl verdediger Min-jae Kim op het verlanglijstje staat van onder meer Manchester United. Erik ten Hag zou in hem een gewenste versterking voor volgend seizoen zien.