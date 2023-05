ED bevestigt: 'Van Nistelrooij wordt gezien als eigenwijs, kritiek van eigen assistenten'

Het Eindhovens Dagblad beaamt dat het onrustig is bij PSV. De regionale krant bevestigt de berichtgeving van De Telegraaf dat recentelijk een gesprek heeft plaatsgevonden waarin een aantal spelers 'kritiek heeft geuit over meerdere situaties'. Ook beaamt het ED dat er spanningen zijn tussen de stafleden onderling.

"Dat had bijvoorbeeld te maken met de te dominante rol van de Spaanse assistent Javier Rabanal, maar ook met de sportieve keuzes van Van Nistelrooij", zo schrijft clubwatcher Rik Elfrink. Van Nistelrooij zou regelmatig adviezen van zijn assistenten in de wind hebben geslagen. "Van Nistelrooij wordt gezien als eigenwijs, hoewel hij natuurlijk wel eindverantwoordelijk is en dus ook de bevoegdheid moet hebben om keuzes te maken."

Artikel gaat verder onder video

Binnen de staf zou bijvoorbeeld het niet of minder opstellen van Olivier Boscagli en Érick Gutiérrez zijn bekritiseerd. Er is dus kritiek vanuit de staf zelf op Van Nistelrooij. "PSV heeft geen zin om uitgebreid op de verhalen te reageren en ontkent dat zware kritiek is geuit vanuit de spelersgroep."

Het gesprek met een afvaardiging van de spelersgroep was niet bedoeld ter evaluatie van de trainer. Het zou gaan over de zorgen bij de spelersgroep over een mogelijk vertrek van Fred Rutten en André Ooijer. Laatstgenoemde vertrekt om persoonlijke redenen; de spelers willen dat Rutten blijft.