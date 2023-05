Een nieuwe trainer en het einde van Burak Yilmaz bij Fortuna Sittard?

Julio Velázquez heeft zijn missie volbracht door Fortuna Sittard in de Eredivisie te houden. De oefenmeester werd na zes duels aangesteld bij de Limburgse club, toen de teller pas op één punt stond. Na de zege op Vitesse dit weekend is handhaving vrijwel zeker een feit en kan de blik op volgend jaar. Dan is Velázquez er vermoedelijk niet meer bij en hetzelfde zou weleens kunnen gelden voor steraanvaller Burak Yilmaz.

In het L1-programma Tafel Voetbal wordt de situatie van de trainer in Sittard besproken. Voormalig voetballer Roberto Lanckohr denkt dat Fortuna Sittard op zoek gaat naar een nieuwe hoofdcoach en die lezing wordt bevestigd door L1-clubwatcher Falco Cremers. “Ik denk dat ze niet verder gaan met hem. Zo’n seizoen willen ze niet écht niet nog een keer. Er moet rust in de tent komen”, aldus Cremers.

Die doelt daarbij onder meer op het gedrag van Velázquez, die zich tot twee keer toe misdroeg en daarvoor ook een standje kreeg van de clubleiding. “Er zijn zoveel randzaken geweest. Incidenten met hem als trainer. De soaps rondom Yilmaz. Het ontslag van Sjors Ultee. Het is geen moment rustig geweest en dat leidt af van waar het omgaat. Als je nieuwe mensen wil overtuigen om naar Fortuna te komen heeft je imago toch een deuk gekregen.”

Uit de woorden van Cremers is min of meer af te leiden dat men in Sittard niet altijd even blij was met trainer Velázquez, maar ook met Yilmaz, om wie veel te doen was. Toch zal het even duren voordat er écht duidelijkheid komt, want dat hangt ook af wat er gebeurt met de eigenaren van Fortuna Sittard. Cremers: “Er moet snel duidelijkheid komen voor een nieuwe trainer en nieuwe spelers. Kun je dan kwaliteit halen? Dat hangt allemaal van elkaar af. Je kunt pas gaan bouwen als er duidelijkheid is.”

De laatste weken is Yilmaz afwezig bij Fortuna Sittard, volgens de officiële lezing vanwege een blessure. Of er meer speelt bij de spits, die eerder al zijn afscheid aankondigde maar daarop terugkwam toen de salarissen werden uitbetaald, is niet bekend. Volgens Cremers verdient Velázquez al met al wel een voldoende. “Het voetbal was niet altijd even goed en het was een seizoen om snel te vergeten. Maar voor Velázquez niet eens heel onsuccesvol.”