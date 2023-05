Eerste degradant Premier League bekend, Spurs en Chelsea stellen weer teleur

De eerste degradant in de Premier League is bekend: Southampton maakt na elf jaar op het hoogste niveau komende zomer de stap terug naar het Championship. Tottenham Hotspur lijkt ondertussen definitief te zijn afgehaakt in de strijd om de Europese tickets. In Birmingham ging de club onderuit bij Aston Villa, dat daardoor in punten gelijk komt met de Londenaren. Chelsea knokte zich tegen degradatiekandidaat Nottinham Forest terug van een achterstand maar kreeg toch het deksel nog op de neus.

Aston Villa - Tottenham Hotspur 2-1

Tottenham ontsloeg dit seizoen met Antonio Conte en diens voormalig assistent en tijdelijk opvolger Cristian Stellini al twee managers. Onder de derde eindverantwoordelijke, oud-speler Ryan Mason, lijkt de vijfde plaats definitief buiten bereik te zijn geraakt. Aston Villa, dat de laatste twee duels met miniem verschil verloren had, bleek op Villa Park met 1-0 te sterk. Jacob Ramsey tekende al na acht minuten voor de enige treffer van het duel. Nadat Harry Kane na rust een grote kans op de gelijkmaker had laten liggen, schoot Douglas Luiz met een knappe vrije trap de 2-0 binnen.

Harry Kane deed kort voor tijd vanaf de penaltystip nog wel iets terug, waarna de bezoekers fanatiek op jacht gingen naar een late gelijkmaker. Die leek er via Heung-Min Son ook te komen, maar zijn doelpunt in de slotseconden werd wegens buitenspel geannuleerd. Door het resultaat staan Aston Villa en Tottenham na vandaag in gelijk, met allebei 57 punten. De Spurs houden de ploeg van Unai Emery enkel op doelsaldo nog achter zich, en staan voorlopig zesde. De achterstand op Liverpool bedraagt echter een schier onoverbrugbare vijf punten, terwijl The Reds bovendien nog een wedstrijd tegoed hebben.

Chelsea - Nottingham Forest 2-2

Net als stadgenoot Tottenham stuurde ook big spender Chelsea dit seizoen al twee managers de laan uit. Nadat Thomas Tuchel en Graham Potter de miljoenenploeg niet aan het voetballen kregen, beleeft ook interim Frank Lampard echter een vervelende tweede periode op Stamford Bridge. Zaterdag speelde de ploeg op eigen veld gelijk tegen laagvlieger Nottingham Forest, dat nog volop vecht tegen degradatie. Chelsea, met Noni Madueke in de basis, keek halverwege tegen een 0-1 achterstand aan door een vroege treffer van Taiwo Awoniyi. Na rust leken The Blues door twee doelpunten van Raheem Sterling snel orde op zaken te stellen, maar ook Awoniyi vond voor de tweede keer van de middag het net en redde zo een punt voor de bezoekers.

Southampton - Fulham 0-2

De eerste degradant in de Premier League is ondertussen bekend. Southampton verloor zaterdag op eigen veld met 0-2 van Fulham, waardoor de club geen kans meer heeft om de veilige zeventiende plaats te bereiken. Oud-PSV'er Carlos Vinícius opende op St Mary's kort na rust de score, waarna de Serviër Aleksandar Mitrovic twintig minuten voor tijd de 0-2 liet aantekenen. Door de nederlaag zakken The Saints voor het eerst in ruim tien jaar weer af naar het tweede niveau. Onder Ronald Koeman eindigde de club in het seizoen 2015-16 nog als zesde op het hoogste niveau, maar de laatste seizoenen kwam de klad er steeds verder in, met nu de degradatie tot gevolg.



Crystal Palace - Bournemouth 2-0

Op Selhurst Park besliste Eberechi Eze het duel tussen nummer twaalf Crystal Palace en nummer veertien Bournemouth. De middenvelder scoorde zowel voor als na de rust, waardoor manager Roy Hodgson weer eens drie punten wist te pakken. Beide ploegen zijn dit seizoen feitelijk al uitgespeeld; de Europese plaatsen waren al lang uit het zicht verdwenen en ook om degradatie hoeven Palace en Bournemouth zich geen zorgen meer te maken.