'Eigenlijk is iedereen binnen PSV blij dat Van Nistelrooij weg is'

Ruud van Nistelrooij is afgelopen week opgestapt bij PSV. De oefenmeester vertrok vanwege een gebrek aan steun intern en dat kan Johan Derksen min of meer beamen. "Eigenlijk is iedereen blij dat hij weg is", meldde de voormalig hoofdredacteur van Voetbal International in de talkshow Vandaag Inside. In het Philips Stadion was het een opluchting dat hij vertrok, omdat hij een aantal nare trekjes zou hebben. "Hij heeft een nare, vervelende en arrogante uitstraling", zei Derksen over hoe er binnen PSV tegen hem aangekeken wordt (zie onder).