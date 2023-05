Rik Elfrink kondigt 'transferzomer van de eeuw' aan bij PSV

Volgens Rik Elfrink staat PSV ‘een transferzomer van de eeuw’ te wachten. Een aantal spelers voldoet niet aan de verwachtingen en huurlingen Jarrad Branthwaite en Fábio Silva moeten deze zomer weer terug naar hun werkgever. PSV staat stevig op de tweede plaats te en kan zich dus al voorzichtig focussen op de aankomende transferzomer.

Elfrink verwacht een grote renovatie bij PSV en verwacht dat er zeker in de laatste linie een hoop gaat gebeuren. “Achterin gaat PSV zeker doorselecteren, met name aan de rechterzijde van de defensie”, schrijft de clubwatcher in het Eindhovens Dagblad. “De backs Jordan Teze en Philipp Mwene, maar ook André Ramalho zijn niet onomstreden.”

PSV weet ook dat er een aantal spelers hoe dan ook gaat vertrekken. “Op het middenveld raakt PSV met Érick Gutierrez en Ibrahim Sangaré twee belangrijke krachten kwijt, terwijl het daarnaast dus zeer onzeker is of huurlingen Fábio Silva en Jarrad Branthwaite kunnen blijven. Met name deze twee laatste spelers vallen bij PSV heel goed in de smaak, door hun kwaliteiten en karakter.”

Aan die huurlingen zit wel een stevige transferprijs, dus is het nog maar de vraag of PSV het geld heeft om ze definitief over te nemen. “Het is goed mogelijk dat Everton voor Branthwaite uiteindelijk vast blijft houden aan een prijs tussen 10 en 15 miljoen euro, terwijl Silva bij Wolverhampton Wanderers zeker niet goedkoper is. Dat maakt het voor PSV buitengewoon ingewikkeld om definitieve transfers af te dwingen.”

