'Er lopen een paar achterbakse hondenkoppen rond bij PSV'

Hans Kraaij jr. denkt dat Ruud van Nistelrooij er goed aan heeft gedaan om te vertrekken bij PSV. De journalist vindt dat de trainer terecht verbolgen was over een aantal van zijn spelers, die via hun zaakwaarnemers bewust informatie lekten naar De Telegraaf.

Tijdens Goedemorgen Eredivisie op ESPN ging hij zondagochtend in op het gerucht dat Van Nistelrooij al eerder op het punt had gestaan om op te stappen bij PSV. Kraaij bevestigt dat gerucht en meldt bovendien wanneer dat gebeurde. "Na een nederlaag bij Twente wilde hij er al mee stoppen", doelt Kraaij op het 2-1 verlies dat PSV al tijdens de vijfde speelronde in september te slikken kreeg.

Artikel gaat verder onder video

Volgens Kraaij heeft een deel van de spelersgroep de vertrokken oefenmeester "een dolk in de rug" gestoken door via hun zaakwaarnemers informatie te lekken naar media. "Ik denk dat hij wel heel erg teleurgesteld is in een aantal spelers. Hij weet inmiddels welke spelers en zaakwaarnemers contact hebben gehad met De Telegraaf."

Kraaij denkt dan ook dat Van Nistelrooij de enige juiste beslissing nam door deze week zijn vertrek aan te kondigen. "Dit heeft hem echt heel veel pijn gedaan, en ik vind het heel verschrikkelijk goed dat hij is opgestapt. Alle mensen die zeggen: 'Had hij niet vijf dagen kunnen wachten?', die begrijpen het niet. Dan wacht je geen vijf seconden, niet meer met die gasten werken. Wegwezen! Er lopen een paar achterbakse hondenkoppen rond daar."