'Er wordt veel kritiek gegeven, maar Van Nistelrooij heeft het beter gedaan dan Heitinga'

Het vertrek van Ruud van Nistelrooij sloeg in als een bom bij PSV. De oefenmeester vertrok nadat hij al een aantal keer op het punt stond om de handdoek in de ring te gooien. Interne onrust en ontevredenheid over de resultaten lagen ten grondslag aan het abrupte einde van Van Nistelrooij bij 'zijn' PSV. In de FCUpdate Podcast ging het uitgebreid over de situatie in het Philips Stadion. Host Stan Timmerman en redacteur Tijmen Gerritsen legden de vergelijking met Ajax-trainer John Heitinga en concludeerden dat Van Nistelrooij een beter seizoen heeft gedraaid dan zijn Amsterdamse collega, ondanks de vroegtijdige exit.

Vanaf het begin van de podcast gaat het over de situatie in Eindhoven, hieronder is de hele aflevering van de FCUpdate Podcast te beluisteren.