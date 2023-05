Érick Gutiérrez lucht zijn hart: 'Ik schaam me voor mijn kinderen'

Het gebrek aan speeltijd vreet aan Érick Gutiérrez. De middenvelder van PSV was deze maand even een vaste waarde, maar moet inmiddels weer plaatsmaken voor Ibrahim Sangaré. In een interview met Trouw zegt Gutiérrez zich te schamen voor zijn rol als wisselspeler.

"Je zit op de bank, de minuten tikken weg", vertelt de 27-jarige controleur in een interview dat voor de bekerfinale werd afgenomen. "Ik schaam me als ik dan aan de warming-up begin als reserve. Ik schaam me voor mijn kinderen als ik op de bank zit. Nul minuten spelen, vijf minuten invallen. En dan kom je thuis en probeer je toch blij te zijn. Maar je kinderen komen op een leeftijd dat ze het merken als je triest bent."

De Mexicaanse middenvelder heeft een contract tot medio 2025, maar een zomers vertrek is mogelijk. Hij wil niet 'nog een jaar weggooien'. "Het zijn uiteindelijk te veel wedstrijden dat ik niet speel. Misschien moet de club na vijf jaar zonder kampioenschap ook nieuw bloed halen. Ik heb drie tot vier serieuze aanbiedingen en ik maak niet meer de fout om die te negeren en dan op de bank te belanden. Mijn laatste jaar hier? Dat zou kunnen ja."

Gutiérrez speelde dit seizoen 27 competitiewedstrijden, waarvan 15 als invaller. Inclusief optredens in de Europa League, Champions League-voorrondes, KNVB Beker en Johan Cruijff Schaal noteerde Gutiérrez dit seizoen 41 wedstrijden.