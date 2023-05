Erik ten Hag komt met update over opzienbarend gedrag van Anthony Martial

Erik ten Hag heeft Anthony Martial zaterdag na de overwinning bij AFC Bournemouth in bescherming genomen. De spits was in het Vitality Stadium overduidelijk niet blij met zijn wissel en leek direct naar de kleedkamer te vertrekken. Ten Hag kwam kort na afloop met tekst en uitleg.

Martial werd op bezoek bij Bournemouth na 57 minuten spelen door Ten Hag naar de kant gehaald. De spits moest zijn plekje afstaan aan Wout Weghorst. Daarop liep Martial volgens diverse Engelse media rechtstreeks de spelerstunnel in. Zijn gezichtsuitdrukking sprak daarbij boekdelen. Na de wedstrijd haalde Ten Hag de kou snel uit de lucht. Hij verklaarde dat Martial uiteindelijk gewoon op de bank kwam zitten.

United pakte in het Zuiden van Engeland belangrijke punten, maar de top vier is nog geen zekerheidje. Dat komt omdat Liverpool een puntje pakte tegen Aston Villa. Toch is Ten Hag niet met the Reds bezig. "Ik geef er niks om wat er in Liverpool gebeurt", stelde de Nederlander na afloop. "Het draait om ons, wij moeten deze klus zelf zien te klaren. Dat doen we van wedstrijd tot wedstrijd. Vandaag was ik tevreden met ons spel."

De manschappen van Ten Hag hebben het ticket voor de Champions League zo goed als binnen. Alleen als Liverpool volgende week wint en United verliest nog twee keer, gaat het alsnog mis voor the Red Devils. Na het duel met Bournemouth toonde Ten Hag zich toch kritisch. "Wij moeten deze wedstrijd eerder killen. Dat tweede doelpunt had moeten voelen. Het blijkt voor ons lastig om tot scoren te komen."