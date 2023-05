Erik ten Hag krijgt in de 97ste minuut een bittere pil te verwerken

Met een 1-0 nederlaag tegen Brighton verliest Manchester United kostbare punten in de strijd om de Champions League. Lang leek Manchester United in een attractieve wedstrijd op weg naar een doelpuntloos gelijkspel, tot een handsbal van Luke Shaw in de slotminuut van de wedstrijd. Het verdiende cadeautje werd door Alexis Mac Allister hartelijk uitgepakt.

Door deze nederlaag komt de vierde positie nog niet in gevaar, maar Manchester United moet wel oppassen. In de eerste helft kregen The Red Devils veel kansen en hadden ze de lichte overhand, maar in het tweede deel van de wedstrijd liet de ploeg zich nauwelijks meer zien.

Beide ploegen zijn in de jacht op Europese tickets. Manchester United heeft goede papieren voor Champions League-kwalificatie, terwijl Brighton nog alle kans maakt de groepsfase van de Europa League te halen. Tegen de ploeg van Ten Hag ontbrak Joël Veltman, die in de 6-0 overwinning tegen Wolves geblesseerd uitviel. Ook aan de andere kant geen Nederlanders in de basis: zowel Malacia als Weghorst begonnen op de bank.

Het was een andere oud-Eredivisionist die voor de eerste dreiging van de wedstrijd zorgde. Na een goede onderschepping en daaropvolgende steekbal kreeg Antony een grote mogelijkheid om Manchester United al heel vroeg op voorsprong te zetten, maar hij schoot niet tussen de palen. Aan de andere kant deed Kaoru Mitoma dit na een fout van Victor Lindelöf wel, maar belandde zijn schot op het hoofd van David de Gea. De nummer vier en acht van de Premier League legden een attractieve wedstrijd op de mat, waarin op hoog tempo gecombineerd werd en de hoge druk leidde tot veel wisselingen in balbezit.

Hoewel het balbezit in het voordeel van de thuisploeg bleef, begon de druk van Manchester United langzaamaan toe te nemen. Marcus Rashford dook namens de bezoekers meerdere malen gevaarlijk op rond het strafschopgebied van Brighton, maar een treffer bleef uit. Tweemaal stond Jason Steele goed opgesteld bij een schotkans, terwijl de 25-jarige buitenspeler na een geweldige pass van Bruno Fernandes de controle miste. Vervolgens beet Brighton in snelle uitbraken stevig van zich af, waarbij de defensie van United zich liet overrompelen.

In de tweede helft bleef Brighton de druk richting het doel van David de Gea opvoeren met een afwisseling tussen zorgvuldig combinatiespel en goede lange ballen. De Spanjaard hoefde maar weinig in actie te komen, want het vizier stond bij The Seagulls niet op scherp. Daarnaast werden in de eindfase niet altijd de juiste keuzes genomen: Mitoma liet mooie acties zien, maar de Japanner voerde deze soms net te ver door. United kwam ook op scheidsrechterlijk front meermaals goed weg. Casemiro schoffelde met geel op zak Alexis Mac Allister hard neer, terwijl Antony in een woedeuitbarsting eveneens de Argentijn naar de grond werkte.

Scheidsrechter Andre Marriner liet beide Brazilianen staan, maar ook met elf tegen elf was Brighton de sterkere ploeg. Met de ingebrachte Wout Weghorst probeerde United in de slotfase nog een beslissende treffer te forceren, maar de thuisploeg maakte daar het meeste aanspraak op. Solly March zag zijn poging echter net over vliegen, terwijl de lage schuiver van Mac Allister knap gepareerd werd door De Gea. De laatste hachelijke minuut leek ook overleefd te worden door de ploeg van Ten Hag, totdat de VAR nog ingreep. Luke Shaw had hands gemaakt, en Mac Allister schoot de gegeven penalty onberispelijk binnen. Zo glipte United in de ultieme slotfase toch nog een punt uit handen.

Man of the match: Alexis Mac Allister

