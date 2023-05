Erling Haaland ziet Manchester City vanaf bank in val reuzendoder lopen

Manchester City is er niet in geslaagd het seizoen in de Premier League in stijl af te sluiten. De kampioen van Engeland ging zondag op bezoek bij Brentford met 1-0 onderuit. Arsenal eindigde het seizoen met een positieve noot door Wolverhampton Wanderers met ruime cijfers (5-0) opzij te zetten.

Brentford - Manchester City 1-0

Manchester City won een week geleden de Premier League en dus stond er voor de ploeg van trainer Pep Guardiola in de laatste speelronde niets meer op het spel. The Citizens traden, met het oog op de komende weken, dan ook niet op volle sterkte aan tegen Brentford, dat menig grote clubs dit seizoen het vuur aan de schenen heeft gelegd. Zo nam Premier League-topscorer Erling Haaland plaats op de bank.

Artikel gaat verder onder video

Wel was er een basisplaats voor Nathan Aké, terwijl er met Sergio Gómez, Rico Lewis en Cole Palmer een aantal minder bekende namen aan de aftrap verschenen. Het leek er lange tijd op dat de wedstrijd die in het Brentford Community Stadium geen winnaar zou opleveren. Vlak voor tijd bevestigde de thuisploeg echter alsnog zijn status door de 1-0 te maken. Ethan Pinnock kopte Brentford naar de overwinning.

Voor Manchester City zit het seizoen er nog niet op. De kampioen van Engeland speelt volgende week de FA Cup-finale tegen het Manchester United van Erik ten Hag en daarna de Champions League-finale tegen Internazionale.

Arsenal - Wolverhampton Wanderers 5-0

Arsenal gold lange tijd als favoriet voor de landstitel, maar bezweek onder de druk en gaat daardoor als vice-kampioen van het seizoen 2022/23 de geschiedenisboeken in. Tegen Wolverhampton Wanderers liet de Londense club nog voor een laatste keer zien over veel kwaliteiten te beschikken. De bezoekers werden mede dankzij twee doelpunten van de afzwaaiende Granit Xhaka met een 5-0 nederlaag huiswaarts gestuurd.