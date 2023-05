Espanyol degradeert uit LaLiga na dramatische ontknoping minuut 93

Espanyol is gedegradeerd uit LaLiga. De club uit Barcelona leek in de voorlaatste speelronde een laatste strohalm te grijpen, maar kon toch niet winnen op bezoek bij Valencia. Door een tegendoelpunt in de 93ste minuut is lijfsbehoud niet meer mogelijk: 2-2.

De degradatiestrijd in Spanje was en is erg spannend: vóór zondag was alleen Elche zeker van afdaling en moesten Espanyol, Cádiz, Real Valladolid, Getafe, Almería, Celta de Vigo en Valencia zich allemaal nog zorgen maken. Nummer zeventien Espanyol moest, gezien de resultaten op de andere velden, winnen op bezoek bij Valencia om nog kans te maken op handhaving.

Artikel gaat verder onder video

Dat leek ook te gaan lukken, want los Pericos bogen een 1-0 achterstand om in een 1-2 voorsprong. Na het openingsdoelpunt van Diego López zorgden César Montes en Martin Braithwaite voor de ommekeer. In de derde minuut van de blessuretijd zorgde Samuel Lino met een schot in de linkerbovenhoek echter voor de 3-2.

Daardoor is Valencia een stukje zekerder van handhaving: alleen als drie concurrenten winnen op de slotdag, en los Che zelf verliezen bij Real Betis, degradeert Valencia. Espanyol keert na één seizoen in LaLiga weer terug naar LaLiga2, want de achterstand op de virtueel veilige nummer zeventien Celta de Vigo is vier punten.