ESPN noemt enige overgebleven concurrent van Arne Slot voor topfunctie

Arne Slot is volgens ESPN een belangrijke kandidaat om de nieuwe manager van Tottenham Hotspur te worden. De trainer van Feyenoord zou nog maar één concurrent voor de functie hebben: Julian Nagelsmann, die in maart op straat werd gezet door Bayern München.

Het is niet de eerste keer dat Slot wordt gelinkt aan Tottenham Hotspur. De Telegraaf onthulde een maand geleden dat de 44-jarige oefenmeester tot de laatste drie kanshebbers behoort om aan de slag te gaan bij de Londense club. Slot heeft volgens ESPN inmiddels één concurrent minder.

Slot kan bij Tottenham Hotspur de definitieve opvolger worden van Antonio Conte worden. De Italiaanse manager werd eind maart ontslagen en zijn tijdelijke opvolger, Cristian Stellini, is inmiddels ook de deur gewezen. Sinds een week staat de pas 31-jarige Ryan Mason voor de groep.

Mogelijk wordt Mason in de zomer opgevolgd door Slot, die niet onwelwillend tegenover een buitenlands avontuur lijkt te staan. "Ik denk dat er op een gegeven moment een tijd komt waarin je als trainer ook eens in het buitenland gaat kijken. Het zou natuurlijk kunnen dat dat moment al van de zomer is. Er zijn altijd clubs die voorbij kunnen komen waar je – als het aan mij ligt – geen 'nee' tegen kunt zeggen", zei hij kortgeleden bij Mirror Talk.

In de winter meldde Leeds United zich bij Feyenoord voor Slot. "Leeds vind ik een heel mooie club. Het moment midden in het seizoen, waar je bij Feyenoord nog zoveel hebt om voor te spelen, dat vond ik geen goed moment om naar Engeland te vertrekken. De Premier League is natuurlijk de nummer één competitie van Europa. Hoewel ik de ontwikkelingen in Italië ook met erg veel interesse volg."