Sterk FC Barcelona revancheert zich en zwaait clubiconen uit; Real Sociedad heeft CL-ticket binnen

FC Barcelona heeft Sergio Busquets en Jordi Alba op een mooi afscheid getrakteerd. De kampioen van Spanje komt weliswaar nog één keer in actie, maar de thuiswedstrijd tegen RCD Mallorca stond vooral in het teken van het naderende vertrek van Busquets en Alba. FC Barcelona revancheerde zich voor de recente nederlagen en won met 3-0. In Madrid heeft Real Sociedad zich ondanks een nederlaag bij Atlético geplaatst voor de groepsfase van de Champions League.

FC Barcelona-trainer had maar wat graag gezien dat Busquets nog één jaar zou blijven voetballen in Spanje. De routinier is in het bezit van een aflopend contract. Doordat het lang duurde voordat hij een definitief besluit nam over zijn toekomst, mocht FC Barcelona hopen op een langer verblijf van de middenvelder. Maar hij maakte een paar weken geleden bekend na dit seizoen te vertrekken. Daar kwam van de week het vertrek van Alba bij. De vleugelverdediger heeft nog een contract tot medio 2024, maar wil zijn club helpen er financieel weer bovenop te komen.



Xavi had in de laatste thuiswedstrijd van dit seizoen een basisplaats ingeruimd voor Busquets én Alba. In een volgepakt Spotify Camp Nou, dat binnenkort voor minstens één jaar op slot gaat wegens de verbouwing, werden de toeschouwers in de eerste helft getrakteerd op een show. FC Barcelona had na de nederlagen tegen Real Sociedad en Real Valladolid wat recht te zetten. Dat bleek, want na amper 25 minuten stond het al met 2-0 voor. Ansu Fati vormde twee keer het eindstation van een schitterende aanval.

Tussendoor moest Amath Ndiaye na een grove overtreding met rood het veld verlaten. Het werd zodoende een eenzijdige avond in Barcelona. In de tweede helft, waarin Roberto Lewandowski uit een vrije trap de kruising raakte, waren de ogen vooral gericht op de vertrekkende clubiconen. Maar voordat zij hun publiekswissel kregen, schoot Gavi de thuisploeg op fraaie wijze op 3-0. In minuut 81 begonnen de eerste tranen te vloeien. Alba ging onder een luid applaus naar de kant. De linksback keerde in de zomer van 2012 terug bij FC Barcelona en won talloze prijzen. Busquets brak een paar jaar eerder door in de hoofdmacht en veroverde onder meer driemaal de Champions League. Busi kreeg vier minuten later zijn welverdiende publiekswissel.

Atlético Madrid - Real Sociedad 2-1

De kraker van de voorlaatste speelronde in La Liga werd gespeeld tussen Atlético Madrid en Real Sociedad, de nummers drie en vier. Atlético Madrid was al zeker van deelname aan de Champions League, Real Sociedad hoopte er met het laatste startbewijs voor het miljardenbal vandoor te gaan en dat is gelukt. Hoewel Real Sociedad met 2-0 verloor, is plaatsing voor de groepsfase van de Champions League een feit. Dat heeft de ploeg van trainer Imanol Alguacil Barrenetxea te danken aan de nederlaag van Villarreal, dat had moeten winnen van Rayo Vallecano om nog kans te maken op plek vier. Rayo won echter met 2-0, waardoor de treffers van Atlético-uitblinker Antoine Griezmann en Nahuel Molina geen gevolgen hebben voor Real Sociedad. Alexander Sørloth bepaalde de eindstand op 2-1.