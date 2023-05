FC Groningen besluit koopoptie niet te lichten en gaat op keepersjacht

FC Groningen gaat voor volgend seizoen op zoek naar minstens één nieuwe keeper. De club huurt dit seizoen Michael Verrips van Fortuna Sittard, maar maakt geen gebruik van de koopoptie die het daarbij wist te bedingen. Dat betekent dat Verrips zijn laatste wedstrijd voor de noorderlingen inmiddels heeft gespeeld.

Dat meldt RTV Noord dinsdagmiddag. De lokale zender weet te melden dat de club geen gebruik maakt van de mogelijkheid om Verrips definitief over te nemen van de Limburgers. Hij had voor een vastgesteld bedrag gekocht kunnen worden en dan direct voor vier jaar vastgelegen.

Artikel gaat verder onder video

Daarmee wordt direct ook duidelijk dat Verrips zijn laatste duel in het shirt van de nummer zeventien van de Eredivisie inmiddels heeft gekeept. De sluitpost kampt namelijk met een blessure die hem de rest van het seizoen kost. Vorige week nam Peter Leeuwenburgh, een jaar geleden nog eerste keus in de Euroborg, de honneurs waar tijdens het duel met NEC, dat dinsdag werd uitgespeeld en een 0-1 nederlaag opleverde.

Met het vertrek van Verrips heeft FC Groningen voor volgend seizoen in de persoon van Jan Hoekstra (momenteel verhuurd aan PEC Zwolle) nog maar één keeper onder contract staan. Eerder werd namelijk al duidelijk dat ook Leeuwenburgh en derde doelman Jan de Boer de club na dit seizoen zullen gaan verlaten. De Boer verdedigde het doel dit seizoen één keer, toevallig tijdens een zeldzaam hoogtepunt in een verder dieptriest seizoen: de 4-2 thuisoverwinning op PSV.

Update 14.29 uur: Volgens Voetbal International is het nog niet helemaal zeker dat Verrips daadwerkelijk gaat vertrekken uit Groningen. "Navraag leert namelijk dat FC Groningen de mogelijkheid openhoudt om op een later moment met Fortuna in gesprek te gaan over een andere constructie", zo weet het blad dinsdagmiddag te melden.