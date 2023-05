'FC Utrecht zet deze zomer in op herenging van 'Lito BV'

FC Utrecht hoopt Bryan Linssen te verleiden om terug te keren op de Nederlandse velden. Dat meldt 1908.nl maandagmiddag. Linssen is momenteel actief in Japan, maar heeft daar nog niet volledig zijn draai kunnen vinden. In Utrecht kan hij gaan samen spelen met een van zijn goede vrienden: Jens Toornstra.

Volgens 1908.nl zijn de eerste contacten tussen de Domstedelingen en de aanvaller van Urawa Red Diamonds gelegd. De Limburgse aanvaller staat nog tot 2025 onder contract bij de club uit Japan, maar lijkt daar niet volledig zijn draai te hebben gevonden. Linssen heeft ook lang gekampt met een blessure, waardoor hij vanaf de zijlijn moest toekijken.

Mogelijk keert de ervaren aanvaller deze zomer weer terug in de Eredivisie, want FC Utrecht wil hem graag vastleggen. De aanvaller kan in de Domstad herenigen met Jens Toornstra - een van zijn goede vrienden en zijn oud-teamgenoot bij Feyenoord. Het was voor Linssen een moeilijke beslissing om vorige zomer Feyenoord, en daarmee ook het zogenoemde 'Lito BV' te verlaten.