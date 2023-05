'FC Utrecht zit FC Twente dwars en meldt zich bij Feyenoord voor gewilde aanvaller'

FC Utrecht gaat er alles aan doen op zich deze zomer te versterken met Marouan Azarkan. De aanvaller staat momenteel nog onder contract bij Feyenoord, dat snel bericht kan verwachten uit Stadion Galgenwaard. Utrecht hoopt het eveneens geïnteresseerde FC Twente op deze manier af te troeven.

Dat nieuws werd donderdagavond gebracht door 1908.nl, dat eerder al meldde dat Utrecht het ziet zitten in Azarkan. Die club is momenteel druk bezig om een bod op de aanvaller voor te bereiden. Dat lijkt deze week zelfs nog te worden neergelegd in De Kuip. Daarmee lijkt de strijd rond de huurling van Excelsior echt los te gaan barsten. Twente heeft namelijk ook concrete belangstelling.

De club uit Enschede zocht eerder al contact met Feyenoord en legde zelfs al een persoonlijke aanbieding neer bij Azarkan. Feyenoord kwam met een tegenbod, dat volgens 1908.nl alleen hoeft te worden geaccepteerd door Twente. Daarna bleef het echter stil vanuit de Tukkers en dus heeft Utrecht inmiddels ook goede papieren. Eerder werd Azarkan ook gelinkt aan Udinese en Toulouse.

De 21-jarige Rotterdammer ligt nog tot medio 2024 vast in De Kuip, waar zijn uitzicht op speeltijd erg klein is. Daarom werd de voormalig jeugdinternational van Oranje al verhuurd aan NAC Breda en was hij de afgelopen twee seizoenen te vinden bij Excelsior. In dienst van de club uit Kralingen kwam de vleugelspeler tot 64 officiële wedstrijden. Daarin was hij goed voor zeventien treffers en achttien assists.