'FC Volendam sluit de rijen na onrustig jaar en staat voor grote verandering'

FC Volendam verzekerde zich afgelopen weekend van minstens nog een jaar Eredivisie-voetbal. Dat is goed nieuws voor de club, helemaal nadat het dit seizoen op bestuurlijk niveau flink rommelde. De Telegraaf heeft de hand weten te leggen op een verklaring die de club binnenkort naar buiten zal gaan brengen over onder meer Keje Molenaar en de organisatiestructuur.

Op 9 maart kwam de onrust tot een kookpunt tijdens een vrij toegankelijke informatie-avond die de club hield in het vissersdorp. Het bestuur, onder leiding van voorzitter Jan Smit, was voornemens Keje Molenaar als vicevoorzitter aan te stellen. De raad van commissarissen ging echter voor die benoeming liggen. "Ons dorp wordt vergiftigd door sommige mensen vol jaloezie, onwetendheid en vooral pure domheid", sprak Smit destijds onder meer. Molenaar had zijn voorgenomen benoeming verklapt bij ESPN, wat de rvc tegen de haren instreek. "Daar werd even gedaan of ik iemand had vermoord of verkracht", zegt Molenaar nu terugblikkend op de gebeurtenissen tegenover de krant.

Artikel gaat verder onder video

"De raad van commissarissen, bestuur en directie betreuren het dat diverse leden van bestuursorganen en anderen, onder wie met name Keje Molenaar, onbedoeld onderwerp zijn geweest van een schadelijke en onnodige discussie", valt te lezen in de verklaring van de club die De Telegraaf in bezit heeft weten te krijgen. Dat betekent echter niet dat Molenaar alsnog als vicevoorzitter aan de slag gaat aan De Dijk. De club gaat zich namelijk richten op een bestuurlijke hervorming, zo blijkt eveneens uit de gelekte verklaring.

"Na een onrustige periode op bestuurlijk niveau zijn zowel rvc, het bestuur en directie van FC Volendam ervan overtuigd dat bestuurlijke en organisatorische hervormingen wenselijk zijn", zo citeert De Telegraaf uit het statement. "Om die reden hebben rvc, bestuur en directie een onafhankelijk adviesbureau in de arm genomen om dit hervormingsproces te onderzoeken en te begeleiden." Dat zal moeten leiden tot een nieuwe structuur, waarmee de club een stabiele factor op het hoogste niveau hoopt te worden. "Een modern governance- en organisatiemodel kan daarbij van doorslaggevend belang zijn, zo menen rvc, bestuur en directie van FC Volendam", schrijft de club dan ook.