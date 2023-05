Feestvierende Dijkhuizen danst erop los na handhaving: 'Ten Hagiaans-dansje'

Excelsior Rotterdam wist zich zondagmiddag veilig te spelen in de Eredivisie, waardoor er groot feest werd gevierd in het Van Donge & De Roo Stadion. Televisiezender ESPN was aanwezig in de kleedkamer, waar een feestvierende Marinus Dijkhuizen werd vastgelegd. "Ik zie hier wel een 'Ten Hagiaans-dansje' van Marinus Dijkhuizen", zei presentator Jan Joost van Gangelen lachend na het zien van de beelden.

🕺 Marinus Dijkhuizen danst erop los na handhaving Excelsior!#excfor pic.twitter.com/0iIjncHgFq — ESPN NL (@ESPNnl) May 21, 2023