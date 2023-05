Excelsior-trainer Dijkhuizen haalt uit naar Feyenoord: 'Misplaatste arrogantie'

Excelsior-trainer Marinus Dijkhuizen heeft zondag na de verloren thuiswedstrijd tegen Feyenoord geen blad voor de mond genomen over de stadgenoot. De oefenmeester van de Kralingers betichtte de aanstaand landskampioen zelfs van 'misplaatste arrogantie.'

De woorden van Dijkhuizen kwamen voort uit de transfer van Mats Wieffer, die afgelopen zomer de overstap naar Feyenoord maakte maar nog altijd geen afscheid heeft genomen van de fans van Excelsior. De club had het thuisduel met de nieuwe club van Wieffer willen aangrijpen omdat alsnog te doen, maar daar wenste Feyenoord niet aan mee te werken. "Daar heb ik ook iets over te zeggen", sprak Dijkhuizen na afloop van het met 0-2 verloren duel voor de camera's van ESPN. "Ik vind het misplaatste arrogantie."



Dirk Kuyt, als analist eveneens aanwezig voor de camera's van ESPN, heeft de beslissing van Feyenoord om een streep te zetten door het afscheid van Wieffer verdedigd. "Je moet niets aan het toeval overlaten", meende Kuyt. "De focus moet niet op het individu, maar op het team", vervolgde de landskampioen van 2017. "De wedstrijden moeten gewonnen worden, dan is het nu net niet het moment. Dat is vervelend, maar je wordt niet zo vaak kampioen. Het is niet het moment om nog meer aandacht op Wieffer te vestigen in zo’n wedstrijd", aldus Kuyt.

Na een door blessures gekenmerkte seizoensstart is Wieffer inmiddels helemaal op zijn plek in Rotterdam-Zuid. Na de winterstop speelde de middenvelder zich geruisloos in het elftal van Arne Slot. Dat viel ook bondscoach Ronald Koeman op, die de in Borne geboren Wieffer in maart zijn debuut in Oranje gunde tijdens het EK-kwalificatieduel met Gibraltar in De Kuip. Feyenoord heeft de spectaculaire doorbraak van Wieffer inmiddels dan ook passend beloond. Afgelopen week bracht de Stadionclub het nieuws naar buiten dat het contract van de middenvelder, dat liep tot medio 2026, inmiddels met een jaar is verlengd tegen 'sterk verbeterde' voorwaarden.

Kunstgras

Naast zijn ongenoegen over het niet-doorgaan van het afscheid van Wieffer, legde Dijkhuizen eveneens uit waarom Excelsior voorafgaand aan het duel bewust het kunstgrasveld niet had besproeid, hoewel de tegenstander daar wel om had verzocht. "Feyenoord heeft daar meer voordeel van dan wij", aldus Dijkhuizen.