Fer Serrano verovert harten met Ajax-anekdote en fietstocht met willekeurige voorbijganger

Niet alleen Santiago Giménez, maar ook zijn verloofde Fer Serrano wordt met de dag populairder in Rotterdam. De Mexicaanse actrice viel eerder dit seizoen al op door met een Feyenoord-shirt te poseren bij de Johan Cruijff ArenA en verscheen zondagmiddag voor de camera van ESPN, voorafgaand aan het duel tussen Feyenoord en Go Ahead Eagles. Op sociale media verovert Serrano de nodige harten.

Supporters die zich zorgen maken om een mogelijk vertrek van Giménez kunnen wat hoop putten uit de liefde die het koppel voelt voor Rotterdam en Nederland. "We houden van deze stad. We zijn sinds onze komst enorm onder de indruk van de mensen en de stad. Als we een dag vrij hebben, dan maken we tripjes om het land te leren kennen." Ook de liederen die het publiek voor haar verloofde zingt zorgen ervoor dat het koppel zich thuisvoelt. "Het is geweldig om te zien, ze zijn zo vriendelijk."

Artikel gaat verder onder video

Serrano, die in het interview opnieuw vertelde dat ze haar partner leerde kennen dankzij Call of Duty, werd ook gevraagd naar haar bezoek aan de Johan Cruijff ArenA. Na de 2-3 zege van Feyenoord op Ajax verschenen foto's waarop ze te zien was in een Feyenoord-shirt bij het stadion van de rivaal. "Ik zei tegen Santiago dat ik erheen wilde. Hij vroeg: 'Weet je het zeker? Fans zijn niet toegestaan.' Ik zei: 'Ik heb maar één ticket nodig.' Hij zei: 'Oké dan.'"

"Ik wist niet hoe ernstig het allemaal was, totdat ik thuiskwam. Mensen vroegen me: ben je al thuis, ben je veilig? Ze vonden het krankzinnig. Ik liep eerst gewoon met mijn shirt op straat, zo kwam ik aan. Maar ik besefte daar dat dat niet zo handig was. Ik zat met een vriendin in het stadion. Toen Santi scoorde, greep zij me vast en zei ze: 'Je mag niet juichen!' Dat was zo moeilijk. Het was een heel bijzondere gebeurtenis", vertelt de 25-jarige Serrano.

"Pas daar besefte ik dat er helemaal geen Feyenoord-fans waren. Maar ik had het shirt wel aan. Daarom besloot ik mijn jas maar aan te doen", lachte ze. Serrano, die ook vertelde graag eens tussen de harde kern plaats te nemen om een wedstrijd te volgen, vertelde tot slot een mooie anekdote over hoe ze zondag bij De Kuip terechtkwam. Ze was uitgenodigd door ESPN, maar dreigde te laat te komen.

"We liepen en er waren veel mensen die om foto's vroegen. Ik dacht: ik moet binnen twintig minuten in het stadion zijn, dit ga ik niet redden. Ik zag een man op een fiets en ik vroeg: ik heb een lift naar het stadion nodig, kun je me meenemen? Ik zat achterop de fiets. Dat was heel grappig, iedereen herkende me en riep dingen als: Santi!"

Ook in de FCUpdate Podcast wordt ingegaan op de toekomst van Santiago Giménez bij Feyenoord.