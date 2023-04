Fer Serrano vertelt bizar verhaal over eerste ontmoeting met Santiago Giménez

Santiago Giménez en zijn verloofde Fer Serrano hebben hun plekje gevonden in Rotterdam. De spits maakt dit seizoen furore bij Feyenoord en wordt in de havenstad vergezeld door zijn 25-jarige verloofde, die in Mexico werkzaam is als actrice en regisseur. In een interview met Feyenoord TV vertelt het koppel hoe ze elkaar leerden kennen.

"Dat is een heel grappig verhaal", vertelt Serrano, waarna Giménez aanvult: "Je zult het niet geloven." De twee raakten voor het eerst aan de praat aan het begin van de coronapandemie. Serrano verloor op 25 maart 2020 haar moeder en zat daardoor alleen thuis. "Het enige wat ik de hele dag deed, was Call of Duty: Warzone spelen. Maar dan ook echt fanatiek. Ik leefde om te gamen. Dat was het enige wat ik deed."

"Op een dag postte ik een bericht op social media, dat ik aan het spelen was en gewonnen had. Santiago reageerde: 'Wow, speel je? Laten we samen spelen.' Ik antwoordde er niet meteen op. Ik zat toen met m'n gedachten alleen maar bij mijn moeder. Twee weken later vertelde hij dat hij met vrienden aan het gamen was. Hij nodigde me uit om mee te doen, dat heb ik toen gedaan. Gewoon vriendschappelijk."

Giménez legt uit: "We kenden elkaar niet, we volgden elkaar op Instagram en hadden elkaar nooit eerder ontmoet." Serrano: "Hij is ook drie jaar jonger dan ik. Daarom zijn we elkaar niet tegengekomen op een feestje of via gemeenschappelijke vrienden. Ik ging in op de uitnodiging om te gamen en daarna speelden we echt twee maanden lang non-stop. Hij hoefde niet te trainen vanwege Covid-19. "

"We stonden dan om 13.00 uur op en speelden door tot 05.00 uur", weidt Giménez uit. Serrano legt uit: "We stopten alleen om iets te eten. Daarna gingen we meteen weer verder. Het gekke is: ik was op straat aan het rolschaatsen, want ik moest er echt even tussenuit. Hij vroeg me waar ik was. Het grappige was dat hij maar drie huizen van me vandaan woonde. Op een steenworp afstand van elkaar waren we dus aan het gamen. Op een gegeven moment ging hij naar buiten en dat was onze eerste ontmoeting."

Inmiddels kan Giménez zich geen toekomst meer voorstellen zonder zijn verloofde. "Ze is mijn zielsverwant. Ze denkt precies als ik. Ik weet gewoon dat ze de ware voor mij is."