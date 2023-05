Feyenoord dit weekend al landskampioen? 'Ik hoop nog op uitgestelde spanning en ontlading'

Feyenoord kan aanstaande zondag al landskampioen van Nederland worden, maar is dan wel afhankelijk van achtervolger PSV. De analisten van Voetbalpraat van ESPN verwachten dat de Rotterdammers nog een weekje moeten wachten. Zij verwachten de titel in de thuiswedstrijd tegen Go Ahead Eagles.

Aan tafel bij Voetbalpraat vertelt commentator Sjors Blaauw dat hij alsnog hoopt op wat spanning in de Eredivisie. "Als het dit weekend niet gebeurt, dan de week erna. En anders de week daarna of de week daarna. En als het niet gebeurt, hebben een waanzinnige ontknoping gehad. Dat zie ik niet gebeuren, maar ik hoop wel op wat uitgestelde spanning en ontlading. Ik verwacht dat Feyenoord het wordt, dat is verdiend en verwacht", aldus Blaauw, die werd aangevuld door Leo Driessen. "Dus je hoopt op een beetje choken?"

Artikel gaat verder onder video

"Dat zullen ze het in Rotterdam niet met je eens zijn", aldus Marciano Vink, die denkt dat Feyenoord dit weekend nog niet met de schaal de stad in kan. "Dan zou PSV punten moeten verspelen op bezoek bij Sparta. Die kans acht ik niet groot. Ik denk dat PSV met moeite gaat winnen. Ze hebben het lastig in uitwedstrijden, dat hebben we tegen FC Volendam en Vitesse gezien. Maar ze zitten nu in een flow, er zijn dingen op zijn plek gevallen. Ik denk dat PSV het naar het einde toe dit wel vast zal houden."

Veel ogen zullen zaterdagavond gericht zijn op Het Kasteel. Daar trapt PSV om 18.45 uur af voor de lastige uitwedstrijd tegen Sparta, de huidige nummer vijf van de ranglijst. Als de ploeg van trainer Ruud van Nistelrooij niet wint in Rotterdam-West, kan Feyenoord de titel een dag later pakken bij Excelsior. Dan hebben de manschappen van trainer Arne Slot zelf wel drie punten nodig tegen Excelsior. Die ploeg staat momenteel op de zestiende plaats en strijdt dus nog volop tegen degradatie.