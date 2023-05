Feyenoord-fan neemt voorschot op kampioenschap met parodie op hit Engelbewaarder

Marco Schuitmaker is de afgelopen weken niet meer weg te denken uit de Nederlandse hitlijsten. Zijn nummer Engelbewaarder is razend populair, en daar wist een supporter van Feyenoord wel raad mee.

De Rotterdammers kunnen zich zondag tot kampioen kronen als het weet te winnen van Go Ahead Eagles. De supporter speelde hierop in door een Feyenoord-versie te maken van de hit Engelbewaarder. Het nummer behaalde meer dan tienduizend weergaven in één dag. Beluister de parodie hier: