Feyenoord kan vandaag kampioen worden in eigen huis tegen Go Ahead Eagles. Reden voor de social media-afdeling van de Rotterdammers om deze fraaie video te plaatsen. In samenwerking met het Rotterdams Philharmonisch Orkest werd het klassieke Feyenoord, Feyenoord, wat gaan we doen vandaag? ten gehore gebracht.