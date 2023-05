Feyenoord moet vrezen voor vertrek Slot: eerste kandidaat Tottenham haakt af

Xabi Alonso staat samen met Arne Slot op een shortlist bij Tottenham Hotspur om volgend seizoen trainer te worden in Londen, maar het lijkt erop dat de Spanjaard afhaakt. De trainer van Bayer Leverkusen is op dit moment volop met zijn huidige club bezig.

Tottenham is na het ontslag van Antonio Conte op zoek naar een coach voor volgend seizoen. Alonso staat samen met Slot op een lijst om trainer te worden van de Londense club. De Spanjaard wordt ook nog genoemd bij Real Madrid om Carlo Ancelotti op te volgen.

Alonso hoort de geruchten aan, maar lijkt al een beslissing te hebben genomen. “Voor mij is het normaal”, reageert de Spanjaard op het nieuws over Tottenham en Real Madrid. “Ik voetbal al vele jaren en ik ben het wel gewend. Alleen ben ik met mijn hoofd nu volledig bij Leverkusen. In de laatste maanden kunnen we hier nog veel bereiken en ook voor het volgende seizoen ben ik met mijn hoofd volledig hier.”

Feyenoord moet dus vrezen voor een vertrek van Slot. De trainer wil op het moment nog niet veel kwijt over een transfer, maar de geruchten gaan dat de oefenmeester bij een aanbieding van een grote club in het buitenland wel wil praten over een mogelijke overstap.