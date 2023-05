Feyenoord nu écht klaar voor zondag: beluister hier het kampioensnummer

Wie bij aanvang van dit seizoen had gezegd dat Feyenoord landskampioen zou worden, was zeer waarschijnlijk voor gek verklaard. Trainer Arne Slot zag na een succesvol debuutseizoen een groot aantal sterkhouders vertrekken en moest daardoor vanaf nul beginnen. Maar na een goede eerste seizoenshelft zijn Slot en zijn manschappen na de winterstop al helemaal niet meer te kloppen. Feyenoord gaat al geruime tijd aan kop in de Eredivisie en kan zondag in de thuiswedstrijd tegen Go Ahead Eagles voor de eerste keer sinds 2017 kampioen van Nederland worden. Een kampioensnummer mag natuurlijk niet ontbreken. Dat is nu uit en hieronder te beluisteren.