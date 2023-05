'Feyenoord, PSV en Ajax krijgen goed nieuws van aanvallende transfertarget'

FC Augsburg staat tóch open om mee te werken aan een vertrek van aanvaller Ricardo Pepi (20). De jonge spits mocht eerst niet vertrekken van de Duitse club, maar inmiddels zou er toch ruimte zijn voor een transfer. Dat is een goed nieuws voor Feyenoord, PSV én Ajax, want zij hebben alle drie belangstelling in hem.

Met dat bericht komt BILD dinsdag naar buiten. FC Augsburg is bezig aan een dramatische serie in de Bundesliga, waardoor het afgezakt is richting de onderste regionen. Door die slechte prestaties is de club vastbesloten om opnieuw de bezem door de selectie te halen, nadat er in de afgelopen winterstop al afscheid werd genomen van zes spelers, om daar zeven nieuwe jongens voor terug te halen.

Ook in zomerwindow wordt het vermoedelijk onrustig en wordt er mogelijk een nieuwe spits gezocht. ‘Het is onduidelijk of Ricardo Pepi blijft, omdat er interesse uit Nederland en Engeland is. Ook Mergim Berisha gaat mogelijk weg, waardoor er voorin versterking wordt gezocht’, weet het Duitse medium al dat er rekening wordt gehouden met een vertrek van de Amerikaanse spits.

Hoewel er in de winter van 2022 nog bijna zeventien miljoen euro werd betaald voor Pepi, dat was de reden dat ze hem eerder niet wilden laten gaan, wordt er mogelijk ditmaal toch meegewerkt aan een deal. Feyenoord heeft hem hoog op het wensenlijstje staan, maar ook bij Ajax en PSV valt zijn naam. Verder gaat de club keeper Rafal Gikiewicz vermoedelijk passeren, omdat anders de koopoptie in diens huurcontract wordt gelicht. Ook Daniel Caligiuri en Julian Baumgartlinger gaan weg in de komende zomer, terwijl er gezocht wordt naar een nieuwe keeper, rechtsback, middenvelder en dus aanvallende kracht.