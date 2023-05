Feyenoord wil niet meer afhankelijk zijn van Slot: 'Het moet nog breder en sterker'

Feyenoord is dit seizoen kampioen van Nederland geworden, heeft Arne Slot weten te behouden, maar wil er nu ook voor zorgen dat de club niet meer afhankelijk is voor de trainer. Daarbij moet er een technisch directeur worden aangesteld, want op dit moment doet algemeen directeur Dennis te Kloese dit er ook bij.

Slot ging niet in zee met Tottenham Hotspur en dat is maar goed ook voor Feyenoord. "We waren niet in elkaar gezakt", zegt Te Kloese in een interview met Voetbal International. "Laat ik zeggen dat we als club een goede start hebben gemaakt en al anderhalf jaar prima bezig zijn, maar dat het allemaal nog breder en sterker moet. Zoiets heeft gewoon tijd nodig en die heb je wel om je randvoorwaarden beter in orde te krijgen, maar die tijd krijg nóóit rond in het eerste elftal. Daar telt alleen je laatste wedstrijd. Daardoor zijn we heel blij dat Arne heeft verlengd."

Toch moet Feyenoord er wel voor gaan zorgen dat het niet meer afhankelijk is van een trainer. "In Mexico noemen ze dat institucionál. De kracht zit in de mensen binnen de club. Wij moeten trots zijn op die mensen achter de schermen. Ik zie het enthousiasme, de creativiteit, de innovatie. Die mensen vormen de bouwstenen van deze club."

Zoals gezegd regelt Te Kloese nu ook alle technische zaken, maar een technisch manager moet er nog wel komen. "Ik zoek dus mensen die voor langere termijn willen en kunnen werken in de cultuur en het karakter dat nu hoort bij Feyenoord. We zoeken dus niet per se een beleidsmaker, maar eerder een beleidsbewaker. Iemand die alle goede dingen die we doen helpt te verbeteren. Maar ik kan zeker wel wat hulp gebruiken", sluit Te Kloese af.