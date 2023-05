Frank Arnesen: 'Wat ik had gedaan als Ajax had gebeld?'

Frank Arnesen is niet door Ajax benaderd voor de functie van directeur voetbalzaken. Als de 66-jarige bestuurder een belletje uit Amsterdam had gekregen, dan had hij echter niet meteen opgehangen.

Arnesen vertrok in september vorig jaar 'in goed overleg' als technisch directeur van Feyenoord. De Deen, die het liefst zijn contract gewoon had uitgediend, deed enkele maanden daarvoor een stap terug na een knie-operatie. Arnesen moest onder het mes om een bacteriële infectie te bestrijden.

Ajax heeft na het vertrek van Marc Overmars lange tijd gezocht naar een directeur voetbalzaken en heeft die in de persoon van Sven Mislintat kortgeleden gevonden. Arnesen werd gedurende de zoektocht niet benaderd door zijn oude club. "Nee, nee, nee. Ajax is niet gekomen", antwoordt Arnesen bij Goedemorgen Eredivisie op een vraag van Hans Kraay junior.

"Maar Frans, als Ajax je had gevraagd om te praten, was je er dan op ingegaan?", wil Kraay weten. Arnesen: "Praten kan altijd. Ik heb bij Ajax gevoetbald en een Ajax-verleden, maar ik heb er helemaal niet aan gedacht. Ik heb rustig aan gedaan, lekker vakantie gevierd. Of ik de telefoon gelijk had opgehangen als Van der Sar had gebeld? Nee, waarschijnlijk niet."