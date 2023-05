Frank de Boer geeft Arne Slot duidelijk advies over stap naar Tottenham Hotspur

Frank de Boer adviseert Feyenoord-trainer Arne Slot om komende zomer niet te vertrekken uit De Kuip. Na het binnenhalen van de landstitel wordt de succestrainer volop gelinkt aan het Engelse Tottenham Hotspur. "Ik zou met Feyenoord de Champions League in gaan", zegt de oud-trainer van onder meer Ajax, Inter en het Nederlands elftal zaterdag echter bij Viaplay.

De Boer mag als ervaringsdeskundige bestempeld worden. Net als Slot nu had hij na zijn periode bij Ajax, met onder meer vier opeenvolgende landstitels, de clubs voor het uitkiezen. Het werd Inter, maar bij de Champions League-finalist hield hij het nog geen half jaar vol. Daarna volgde ook een razendsnel ontslag bij het Engelse Crystal Palace, een geslaagd Amerikaans avontuur in de MLS bij Atlanta United en een periode als bondscoach van Oranje, voorlopig zijn laatste klus als hoofdtrainer.

"Natuurlijk, soms komt die trein langs en moet je erop springen", zegt De Boer over de interesse van Tottenham Hotspur in de diensten van Slot. "De Premier League is de mooiste competitie van de wereld", vervolgt De Boer, "je zit in een bevoorrecht clubje als je daar een van de twintig managers mag zijn. In dat opzicht kan ik heel goed begrijpen dat hij erin stapt."

Toch zou De Boer Slot dus adviseren om met Feyenoord de Champions League in te gaan. De eveneens aanwezige Sander Westerveld vraagt of Slot niet juist gewoon 'voor het geld' zou moeten gaan, maar De Boer vraagt zich af of dat een factor van belang moet zijn. "Kwaliteit verloochent zich niet, daar ben ik van overtuigd. Ik denk dat zijn tijd wel komt. Of dat nou in de Premier League of een andere mooie competitie is", besluit De Boer dan ook.