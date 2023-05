Genee heeft uitstekend nieuws voor Feyenoorders: 'Hij lijkt te gaan blijven'

Volgens Wilfred Genee is de kans 'de laatste dagen' een stuk groter geworden dat Feyenoord-trainer Arne Slot er na dit seizoen nog een extra jaar aan vastplakt in Rotterdam-Zuid. Dat meldde de presentator maandagavond bij Veronica Offside. Bovendien zou de club inmiddels bezig zijn met één van de gewenste zomerversterkingen waarmee Feyenoord de Champions League in zou willen.

"Goed nieuws, ik hoor steeds mensen dat Slot op zeker weggaat, maar de afgelopen dagen heb ik weer andere dingen gehoord", begint Genee zijn relaas. "En dat is toch wel dat Feyenoord bereid is om ietsje meer te gaan betalen voor Slot volgend jaar en dat hij dat privé toch wel een hele belangrijke afweging gaat vinden", aldus de presentator. Slot is bij Feyenoord aan zijn tweede seizoen bezig en is met de club hard op weg naar de eerste landstitel sinds 2017. De geruchten over een zomers vertrek van de succestrainer werden de laatste maanden steeds sterker.

Genee benoemt wel een scenario waarin Slot de deur in De Kuip tóch achter zich. "Alleen bij een geweldige aanbieding van bijvoorbeeld Chelsea of Tottenham Hotspur zit er nog een mogelijkheid in (dat Slot vertrekt, red.), maar dat moet wel een hele goede aanbieding worden dan." Bovendien is Slot bij beide genoemde Engelse clubs niet de voornaamste kandidaat om volgend seizoen als trainer aan de slag te gaan. Bij Chelsea lijkt dat Mauricio Pochettino te gaan worden, terwijl tafelgast Jan Boskamp stellig meldt dat Vincent Kompany (Burnley) de grootste kanshebber is om bij The Spurs aan de slag te gaan, terwijl ook de naam Julian Nagelsmann nog altijd nadrukkelijk rondzingt.

Perspectief

Bovendien zou Slot naast een loonsverhoging ook een aantal andere redenen hebben om nog minimaal een jaar bij Feyenoord te blijven. "Hij had een beetje de angst dat het volgend jaar helemaal mis zou gaan, maar hij kan Santiago Giménez nog een jaar langer houden, zoals het nu lijkt." Daarnaast zou Slot de toezegging verlangen om een groter bedrag in de spelersgroep te investeren op de transfermarkt. Andy van der Meijde weet te melden dat Feyenoord al in gesprek is met de transfervrije Branco van den Boomen. "Dan is Slot dus stiekem toch al bezig om het elftal van volgend jaar te formeren en is de kans nog veel groter dat hij blijft", aldus Genee.